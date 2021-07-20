Оладушки из кабачков (цукини, патиссоны). Простые в приготовлении и вкусные

Мягкие оладушки из кабачков можно быстро сделать на завтрак или обед, к ужину они тоже прекрасно подходят. Особенно, если подавать с домашними, острыми соусами из натуральных продуктов.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кабачки, 2 шт;

мука;

чеснок по вкусу;

яйца, 2 шт;

соль, перец, зелень;

Процесс приготовления

Овощи очищаем от кожуры и трем на крупной терке. Немного солим, перемешиваем и оставляем, чтобы они пустили сок.

Отжимаем массу от сока.

Смешиваем с мелко порезанной зеленью (укроп, петрушка, зеленый лук).

Добавляем пропущенный через пресс чеснок и яйца.

Муки всыпаем ровно столько, чтобы тесто получилось густым.

Обжариваем оладушки на растительном масле с двух сторон до румяности. Выкладываем на бумажные полотенца, чтобы они впитали лишний жир.