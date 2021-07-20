Оладушки из кабачков (цукини, патиссоны). Простые в приготовлении и вкусные

Мягкие оладушки из кабачков можно быстро сделать на завтрак или обед, к ужину они тоже прекрасно подходят. Особенно, если подавать с домашними, острыми соусами из натуральных продуктов.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кабачки, 2 шт;
- мука;
- чеснок по вкусу;
- яйца, 2 шт;
- соль, перец, зелень;
Процесс приготовления
Овощи очищаем от кожуры и трем на крупной терке. Немного солим, перемешиваем и оставляем, чтобы они пустили сок.
Отжимаем массу от сока.
Смешиваем с мелко порезанной зеленью (укроп, петрушка, зеленый лук).
Добавляем пропущенный через пресс чеснок и яйца.
Муки всыпаем ровно столько, чтобы тесто получилось густым.
Обжариваем оладушки на растительном масле с двух сторон до румяности. Выкладываем на бумажные полотенца, чтобы они впитали лишний жир.
Подаю такое сезонное блюдо просто со сметаной или соусом на основе сметаны. Кто любит может взять натуральный йогурт или майонез и смешать с тертым чесноком, крупными пучками измельченного укропа и петрушки. В сами оладьи вкусно добавлять кориандр.
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