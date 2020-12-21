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Вкуснее красной рыбы. Закуска, которая готовится сама

Не только из красной рыбы можно сделать вкусную и роскошную закуску. Мне дали два  рецептика, который затмевает многие блюда и потребуется всего лишь селедка и маринад. Храниться блюдо до недели в холодильнике.

Для приготовления скумбрии с луком вам потребуются такие ингредиенты:

  • скумбрия, 2 шт;
  • лук, 1 шт;
  • вода холодная, 300 мл4
  • соль, 2 ч.л;
  • сахар, 0.5 ч.л;
  • перец горшком и душистый по 5 шт;
  • гвоздика, 1 шт;
  • кориандр зерна, 0. 5 ч.л;
  • лист лавровый, 2 шт;
  • уксус яблочный, 2.5 ст.л.

Процесс приготовления

В воду добавляем соль и сахар, все специи. Сахар добавляйте по желанию.

Доводим до кипения, варим пару минут и остужаем.

Рыбу очищаем от всего лишнего, промываем и обсушиваем бумажными полотенцами.

Рыбку режем порционными кусочками.

Лук крупный режем тонкими кольцами.

Укладываем в емкость лук и рыбу слоями.

Заливаем маринадом, в который добавили уксус, перемешиваем.

Ставим емкость на ночь в холодильник.

Вкуснее красной рыбы. Закуска, которая готовится сама

Вкуснее красной рыбы. Закуска, которая готовится сама

Для приготовления сельди в соевом соусе вам потребуются такие ингредиенты:

  • селедка, 2 шт;
  • соевый соус, 100 г;
  • имбирь и чеснок сухие по 1\2 ч.л;
  • кориандр измельченный, 1 ч.л;
  • сахар, 1 ч.л;
  • уксус яблочный 1.5 ст.л;
  • масло растительное, 1 ст.л.

Процесс приготовления

Рыбу очищаем от всего лишнего, промываем и просушиваем.

Разделываем на филе, режем порционными кусочками.

Смешиваем рыбу с сухими специями в емкости.

Совет: сахар добавляю для того, чтобы сбалансировать вкус уксуса.

Добавляем все жидкие продукты, перемешиваем, накрываем емкость и ставим ее в холодильник на ночь.

Выкладываем кусочки рыбы на блюдо и подаем к столу. Можно посыпать зеленью.

Вкуснее красной рыбы. Закуска, которая готовится сама

Вкуснее красной рыбы. Закуска, которая готовится сама

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