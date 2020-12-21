Вкуснее красной рыбы. Закуска, которая готовится сама

Не только из красной рыбы можно сделать вкусную и роскошную закуску. Мне дали два рецептика, который затмевает многие блюда и потребуется всего лишь селедка и маринад. Храниться блюдо до недели в холодильнике.
Для приготовления скумбрии с луком вам потребуются такие ингредиенты:
- скумбрия, 2 шт;
- лук, 1 шт;
- вода холодная, 300 мл4
- соль, 2 ч.л;
- сахар, 0.5 ч.л;
- перец горшком и душистый по 5 шт;
- гвоздика, 1 шт;
- кориандр зерна, 0. 5 ч.л;
- лист лавровый, 2 шт;
- уксус яблочный, 2.5 ст.л.
Процесс приготовления
В воду добавляем соль и сахар, все специи. Сахар добавляйте по желанию.
Доводим до кипения, варим пару минут и остужаем.
Рыбу очищаем от всего лишнего, промываем и обсушиваем бумажными полотенцами.
Рыбку режем порционными кусочками.
Лук крупный режем тонкими кольцами.
Укладываем в емкость лук и рыбу слоями.
Заливаем маринадом, в который добавили уксус, перемешиваем.
Ставим емкость на ночь в холодильник.
Для приготовления сельди в соевом соусе вам потребуются такие ингредиенты:
- селедка, 2 шт;
- соевый соус, 100 г;
- имбирь и чеснок сухие по 1\2 ч.л;
- кориандр измельченный, 1 ч.л;
- сахар, 1 ч.л;
- уксус яблочный 1.5 ст.л;
- масло растительное, 1 ст.л.
Процесс приготовления
Рыбу очищаем от всего лишнего, промываем и просушиваем.Разделываем на филе, режем порционными кусочками.
Смешиваем рыбу с сухими специями в емкости.
Совет: сахар добавляю для того, чтобы сбалансировать вкус уксуса.
Добавляем все жидкие продукты, перемешиваем, накрываем емкость и ставим ее в холодильник на ночь.
Выкладываем кусочки рыбы на блюдо и подаем к столу. Можно посыпать зеленью.
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