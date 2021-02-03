На моих кухонных шкафах никогда нет жира, грязи и копоти. Рассказываю как легко и просто содержать их в чистоте

Каждая хозяйка прекрасно знает – сколько не вытирай кухонные поверхности, все равно появляются следы жира и копоти. А сверху на мебели и дверцах, то вообще говорить не приходится: если рабочие поверхности мы моем каждый раз после приготовления пищи, то в эти места, заглядывается несколько раз в год, во время генеральных уборок.

Сегодня с такими загрязнениями легко справляются разные моющие средства, которые есть в любом магазине. Но многие из них слишком агрессивные, выделяют токсичные вещества, вредные для здоровья и окружающей среды. Поэтому я не люблю их применять, а использую старое, проверенное средство – не вредное, дешевое и всегда доступное.

Для средства берем такие ингредиенты:

масло растительное, 1 ст.л;

сода, 1 ст.л.

Смешиваем ингредиенты и наносим на загрязненные участки мебели и оставляем на 30 минут. Время зависит от степени загрязнения.

Убираем губкой это средство.

Тереть ничего не нужно, просто убираем грязь.

Если вы видите, что еще остались следы грязи, нанесите средство еще раз и повторно его уберите.

Протираем поверхность чистой, влажной салфеткой и видим, что все чисто.

Вот такие простое средство вы можете использовать для уборки кухни.