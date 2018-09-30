Ужин без возни — мясо с овощами в рукаве

Это блюдо готовится быстро и очень просто, а главное без возни. Количество ингредиентов можно изменять и таким образом готовить ужин на двоих или большую семью. Блюдо очень простое, но в то же время сытное и очень вкусное. А еще, блюдо малокалорийное — ведь все продукты готовятся в духовке и практически без жира.
Необходимые продукты
- 800 грамм говядины
- 800 грамм картофеля
- 2 красных перца
- 1 зеленый перец
- 4 зубчика чеснока
- 1 чайная ложка хмели-сунели
- соль, чабрец по вкусу
- 1 чайная ложка красного молотого перца
- 0,5 чайной ложки черного молотого перца
- 0,5 чайной ложки розмарина
- 3 столовые ложки оливкового масла
Начинаем приготовление
- Мясо промываем и нарезаем небольшими кусочками, а потом кладем в миску.
- Картофель очищаем и нарезаем крупными кусками. Красный и зеленый перец очищаем от семян и нарезаем кружками. Овощи перекладываем к мясу.
- Очищаем и нарезаем чеснок, а потом добавляем к остальным продуктам.
- В подготовленные продукты добавляем все специи, соль, перец и оливковое масло. Все хорошо перемешиваем руками и перекладываем в рукав для запекания. Завязываем его, перекладываем на противень и ставим в духовку, разогретую до 200 градусов. Выпекаем заготовку 60-80 минут, а затем пакет разрезаем, перекладываем блюдо в тарелку и подаем к столу.
К такому блюду можно подать вкусный салат из кабачков с огурцами, приготовленным по рецепту с нашего сайта.
Приятного аппетита!
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