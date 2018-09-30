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Ужин без возни — мясо с овощами в рукаве

Это блюдо готовится быстро и очень просто, а главное без возни. Количество ингредиентов можно изменять и таким образом готовить ужин на двоих или большую семью. Блюдо очень простое, но в то же время сытное и очень вкусное. А еще, блюдо малокалорийное — ведь все продукты готовятся в духовке и практически без жира.

Необходимые продукты

  • 800 грамм говядины
  • 800 грамм картофеля
  • 2 красных перца
  • 1 зеленый перец
  • 4 зубчика чеснока
  • 1 чайная ложка хмели-сунели
  • соль, чабрец по вкусу
  • 1 чайная ложка красного молотого перца
  • 0,5 чайной ложки черного молотого перца
  • 0,5 чайной ложки розмарина
  • 3 столовые ложки оливкового масла

Начинаем приготовление

  1. Мясо промываем и нарезаем небольшими кусочками, а потом кладем в миску.
  2. Картофель очищаем и нарезаем крупными кусками. Красный и зеленый перец очищаем от семян и нарезаем кружками. Овощи перекладываем к мясу.
  3. Очищаем и нарезаем чеснок, а потом добавляем к остальным продуктам.
  4. В подготовленные продукты добавляем все специи, соль, перец и оливковое масло. Все хорошо перемешиваем руками и перекладываем в рукав для запекания. Завязываем его, перекладываем на противень и ставим в духовку, разогретую до 200 градусов. Выпекаем заготовку 60-80 минут, а затем пакет разрезаем, перекладываем блюдо в тарелку и подаем к столу.

К такому блюду можно подать вкусный салат из кабачков с огурцами, приготовленным по рецепту с нашего сайта.

Ужин без возни - мясо с овощами в рукавеПриятного аппетита!

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