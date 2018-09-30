Ужин без возни — мясо с овощами в рукаве

Это блюдо готовится быстро и очень просто, а главное без возни. Количество ингредиентов можно изменять и таким образом готовить ужин на двоих или большую семью. Блюдо очень простое, но в то же время сытное и очень вкусное. А еще, блюдо малокалорийное — ведь все продукты готовятся в духовке и практически без жира.

Необходимые продукты

800 грамм говядины

800 грамм картофеля

2 красных перца

1 зеленый перец

4 зубчика чеснока

1 чайная ложка хмели-сунели

соль, чабрец по вкусу

1 чайная ложка красного молотого перца

0,5 чайной ложки черного молотого перца

0,5 чайной ложки розмарина

3 столовые ложки оливкового масла

Начинаем приготовление

Мясо промываем и нарезаем небольшими кусочками, а потом кладем в миску. Картофель очищаем и нарезаем крупными кусками. Красный и зеленый перец очищаем от семян и нарезаем кружками. Овощи перекладываем к мясу. Очищаем и нарезаем чеснок, а потом добавляем к остальным продуктам. В подготовленные продукты добавляем все специи, соль, перец и оливковое масло. Все хорошо перемешиваем руками и перекладываем в рукав для запекания. Завязываем его, перекладываем на противень и ставим в духовку, разогретую до 200 градусов. Выпекаем заготовку 60-80 минут, а затем пакет разрезаем, перекладываем блюдо в тарелку и подаем к столу.

К такому блюду можно подать вкусный салат из кабачков с огурцами, приготовленным по рецепту с нашего сайта.

Приятного аппетита!

Подпишитесь на наш сайт, чтобы не пропустить самое интересное!