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Суп с жареной вермишелью. Отменное первое блюдо, которое никогда не надоест

Суп с жареной вермишелью получается достаточно наваристым и вкусным. Приготовьте это лёгкое блюдо и порадуйте родных.

Суп с жареной вермишелью: ингредиенты

Суп с жареной вермишелью

  1. Морковь – 1 шт. (одна штука)
  2. Картофель – 400 г. (четыреста грамм)
  3. Тонкая вермишель – 70 г. (семьдесят грамм)
  4. Куриные бёдра – 2 шт. (две штуки)
  5. Измельчённая зелень – 2 ч. л. (две чайных ложки)
  6. Лавровый лист – 3 шт. (три штуки)
  7. Вода – 2 л. (два литра)
  8. Душистый перец – 7 гор. (семь горошин)
  9. Репчатый лук – 1 шт. (одна штука)
  10. Чёрный молотый перец – по вкусу
  11. Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  • На огонь поставьте кастрюлю с водой и доведите до кипения. После отправьте сюда куриные бёдра, лавровый лист, душистый перец и соль.
  • Морковь и лук очистите и целыми отправьте в бульон. Доведите до кипения. После уберите пенку, которая образовалась. Кастрюлю накройте крышкой и варите бульон 20 минут.
  • Сковороду разогрейте без масла и отправьте в неё тонкую вермишель обжариваться до золотистого цвета.
  • После достаньте лук, душистый перец и лавровый лист из бульона. Достаньте и отложите мясо и морковь.
  • Картофель очистите и нарежьте на маленькие кубики. Переложите в бульон. Солите и доведите до кипения. Варите 10 минут. При этом снимите образовавшуюся пенку.
  • Затем с курицы снимите кожу и отделите мясо от кости. Нарежьте его на небольшие кусочки. После отложенную Морковь нарежьте мелкими кубиками. Подготовленные ингредиенты переложите вместе с измельчённой зеленью в бульон и перемешайте. Продолжайте варить суп ещё 5 минут.
  • После этого добавьте обжаренную вермишель и варите ещё 5 минут. Суп перчите по вкусу и хорошо перемешайте.

Суп с жареной вермишелью — очень вкусный и наваристый.

Суп с жареной вермишелью. Отменное первое блюдо, которое никогда не надоест 4

Приятного аппетита!

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