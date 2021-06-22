Суп с жареной вермишелью. Отменное первое блюдо, которое никогда не надоест

Суп с жареной вермишелью получается достаточно наваристым и вкусным. Приготовьте это лёгкое блюдо и порадуйте родных.
Суп с жареной вермишелью: ингредиенты
- Морковь – 1 шт. (одна штука)
- Картофель – 400 г. (четыреста грамм)
- Тонкая вермишель – 70 г. (семьдесят грамм)
- Куриные бёдра – 2 шт. (две штуки)
- Измельчённая зелень – 2 ч. л. (две чайных ложки)
- Лавровый лист – 3 шт. (три штуки)
- Вода – 2 л. (два литра)
- Душистый перец – 7 гор. (семь горошин)
- Репчатый лук – 1 шт. (одна штука)
- Чёрный молотый перец – по вкусу
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- На огонь поставьте кастрюлю с водой и доведите до кипения. После отправьте сюда куриные бёдра, лавровый лист, душистый перец и соль.
- Морковь и лук очистите и целыми отправьте в бульон. Доведите до кипения. После уберите пенку, которая образовалась. Кастрюлю накройте крышкой и варите бульон 20 минут.
- Сковороду разогрейте без масла и отправьте в неё тонкую вермишель обжариваться до золотистого цвета.
- После достаньте лук, душистый перец и лавровый лист из бульона. Достаньте и отложите мясо и морковь.
- Картофель очистите и нарежьте на маленькие кубики. Переложите в бульон. Солите и доведите до кипения. Варите 10 минут. При этом снимите образовавшуюся пенку.
- Затем с курицы снимите кожу и отделите мясо от кости. Нарежьте его на небольшие кусочки. После отложенную Морковь нарежьте мелкими кубиками. Подготовленные ингредиенты переложите вместе с измельчённой зеленью в бульон и перемешайте. Продолжайте варить суп ещё 5 минут.
- После этого добавьте обжаренную вермишель и варите ещё 5 минут. Суп перчите по вкусу и хорошо перемешайте.
Суп с жареной вермишелью — очень вкусный и наваристый.
Приятного аппетита!
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