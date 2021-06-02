Яблочные сконы. Ароматное треугольное печенье на скорую руку

Яблочные сконы — один из самых вкусных и сочных десертов с яблоками, который непременно придётся по вкусу всем Вашим знакомым.
Яблочные сконы: ингредиенты
- Мука – 450 г. (четыреста пятьдесят грамм)
- Яблоко – 2 шт. (две штуки)
- Яйцо – 1 шт. (одна штука)
- Кефир – 180 г. (сто восемьдесят грамм)
- Мускатный орех – щепотка
- Изюм – 100 г. (сто грамм)
- Сливочное масло – 120 г. (сто двадцать грамм)
- Разрыхлитель – 10 г. (десять грамм)
- Тростниковый сахар – 100 г. (сто грамм)
- Пищевая сода – ¼ ч. л. (четверть чайной ложки)
- Кардамон – щепотка
- Корица – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Соль – щепотка
Способ приготовления:
- Очистите от кожуры яблоки, удалите сердцевину, нарежьте небольшими кусочками.
- Переложите их в миску, полейте лимонным соком и перемешайте.
- Пшеничную муку, смешанную с разрыхлителем, просейте в глубокую посуду.
- Добавьте сахар, соду, соль, все специи. Хорошо перемешайте.
- На крупной тёрке прямо в муку натрите замороженное сливочное масло, предварительно обваляв его в муке.
- Руками перетрите всю смесь в крошку.
- Сделайте небольшое углубление в муке: влейте туда кефир и вбейте яйцо.
- Начните замешивать тесто. Замешивайте быстро: если вымешивать долго тесто, оно получится жёстким.
- В тесто добавьте порезанные яблоки и промытый изюм (замачивать не надо). Всё хорошо перемешайте.
- Застелите противень силиконовым ковриком или бумагой для запекания.
- На него выложите готовое тесто и рукой разомните в лепёшку. Придайте необходимую форму. Толщина лепёшки должна быть примерно 2.5 сантиметра.
- Лепёшку разрежьте на треугольники скребком для теста.
- Разрезанную лепёшку запекайте 40-45 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
Яблочные сконы готовы!
Приятного аппетита!
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