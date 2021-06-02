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Яблочные сконы. Ароматное треугольное печенье на скорую руку

Яблочные сконы — один из самых вкусных и сочных десертов с яблоками, который непременно придётся по вкусу всем Вашим знакомым.

Яблочные сконы: ингредиенты

Яблочные сконы

  1. Мука – 450 г. (четыреста пятьдесят грамм)
  2. Яблоко – 2 шт. (две штуки)
  3. Яйцо – 1 шт. (одна штука)
  4. Кефир – 180 г. (сто восемьдесят грамм)
  5. Мускатный орех – щепотка
  6. Изюм – 100 г. (сто грамм)
  7. Сливочное масло – 120 г. (сто двадцать грамм)
  8. Разрыхлитель – 10 г. (десять грамм)
  9. Тростниковый сахар – 100 г. (сто грамм)
  10. Пищевая сода – ¼ ч. л. (четверть чайной ложки)
  11. Кардамон – щепотка
  12. Корица – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  13. Соль – щепотка

Способ приготовления:

  • Очистите от кожуры яблоки, удалите сердцевину, нарежьте небольшими кусочками.
  • Переложите их в миску, полейте лимонным соком и перемешайте.
  • Пшеничную муку, смешанную с разрыхлителем, просейте в глубокую посуду.
  • Добавьте сахар, соду, соль, все специи. Хорошо перемешайте.
  • На крупной тёрке прямо в муку натрите замороженное сливочное масло, предварительно обваляв его в муке.
  • Руками перетрите всю смесь в крошку.
  • Сделайте небольшое углубление в муке: влейте туда кефир и вбейте яйцо.
  • Начните замешивать тесто. Замешивайте быстро: если вымешивать долго тесто, оно получится жёстким.
  • В тесто добавьте порезанные яблоки и промытый изюм (замачивать не надо).
    Всё хорошо перемешайте.
  • Застелите противень силиконовым ковриком или бумагой для запекания.
  • На него выложите готовое тесто и рукой разомните в лепёшку. Придайте необходимую форму. Толщина лепёшки должна быть примерно 2.5 сантиметра.
  • Лепёшку разрежьте на треугольники скребком для теста.
  • Разрезанную лепёшку запекайте 40-45 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

Яблочные сконы готовы!

Яблочные сконы. Ароматное треугольное печенье на скорую руку 2

Приятного аппетита!

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