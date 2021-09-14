Очень вкусно с молочком! Быстрый и экономичный: воздушный пирог с вареньем

Пирог получается очень пышным и воздушным: нежное бисквитное тесто, пропитанное ароматным вареньем из абрикосов. Рецепт можно использовать для тортов – бисквит разрезается на несколько коржей и пропитывается кремом.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яйца, 2 шт;

сахар, 4 ст.л;

ванилин;

масло растительное, 5 ст.л;

молоко, 5 ст.л;

мука, 5 ст.л;

разрыхлитель, 2 ч.л;

абрикосовое варенье.

Процесс приготовления

Яйца смешиваем с сахаром и ванилином по вкусу, перебиваем массу венчиком или миксером.

Вливаем молоко, перемешиваем.

Добавляем растительное молоко, перемешиваем.

Всыпаем просеянную муку с разрыхлителем и вымешиваем венчиком до однородности.

Форму застилаем пергаментом и смазываем ее маслом, посыпаем мукой.

Выливаем часть теста.

Запекаем при 180 градусах около 15 – 20 минут.

На тесто выкладываем абрикосовый джем небольшим слоем.

Сверху выливаем оставшееся тесто и отправляем допекаться еще на 15 минут.

Убираем форму, остужаем пирог и смазываем сверху вареньем.

Посыпаем верх пирога измельченными орехами (арахис или грецкие).