Очень вкусно с молочком! Быстрый и экономичный: воздушный пирог с вареньем

Пирог получается очень пышным и воздушным: нежное бисквитное тесто, пропитанное ароматным вареньем из абрикосов. Рецепт можно использовать для тортов – бисквит разрезается на несколько коржей и пропитывается кремом.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- яйца, 2 шт;
- сахар, 4 ст.л;
- ванилин;
- масло растительное, 5 ст.л;
- молоко, 5 ст.л;
- мука, 5 ст.л;
- разрыхлитель, 2 ч.л;
- абрикосовое варенье.
Процесс приготовления
Яйца смешиваем с сахаром и ванилином по вкусу, перебиваем массу венчиком или миксером.
Вливаем молоко, перемешиваем.
Добавляем растительное молоко, перемешиваем.
Всыпаем просеянную муку с разрыхлителем и вымешиваем венчиком до однородности.
Форму застилаем пергаментом и смазываем ее маслом, посыпаем мукой.
Выливаем часть теста.
Запекаем при 180 градусах около 15 – 20 минут.
На тесто выкладываем абрикосовый джем небольшим слоем.
Сверху выливаем оставшееся тесто и отправляем допекаться еще на 15 минут.
Убираем форму, остужаем пирог и смазываем сверху вареньем.
Посыпаем верх пирога измельченными орехами (арахис или грецкие).
Подаю такой ароматный и нежный пирог к чаю. Если есть время и желание, можно взбить остуженные жирные сливки с сахарной пудрой и выложить крем сверху.
Свежие комментарии