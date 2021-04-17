Знала бы раньше, только так готовила бы закуску. Съедается подчистую

Один из самых простых и вкусных рецептов закуски, которую можно сделать на обед или ужин, а также на праздничный стол.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- филе куриное, 600 г;
- свекла, 1 шт;
- молоко, 1 стакан;
- яйца, 2 шт;
- крахмал кукурузный, 1 ст.л;
- сыр, 100 г;
- соль, перец, специи.
Процесс приготовления
Филе промываем и просушиваем бумажными полотенцами.
Превращаем в фарш, отправив мясо вместе с отварной свеклой и яйцами в блендер.
Заправляем его по вкусу солью, перцем и специями.
Вливаем в фарш молоко, добавляем крахмал и перемешиваем до однородности.
Совет: если под рукой нет кукурузного крахмала, добавьте картофельный.
Сыр трем на средней терке и смешиваем с массой.
На столе выкладываем несколько слоев пленки и выкладываем массу.
Заворачиваем массу в пленку, фиксируем концы пленки и делаем несколько проколов, чтобы вышел воздух.
Оборачиваем фольгой в несколько слоев.
Кладем колбаску в сковороду, заливаем водой и накрываем крышкой.
Тушим на небольшом огне после закипания воды около 45 минут.
Остужаем, потом снимаем фольгу и пленку, режем порционными кусочками и подаем к столу.
Такую колбаску я часто делаю для бутербродов и в качестве мясной нарезки на праздничный стол.
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