Знала бы раньше, только так готовила бы закуску. Съедается подчистую

Один из самых простых и вкусных рецептов закуски, которую можно сделать на обед или ужин, а также на праздничный стол.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

филе куриное, 600 г;

свекла, 1 шт;

молоко, 1 стакан;

яйца, 2 шт;

крахмал кукурузный, 1 ст.л;

сыр, 100 г;

соль, перец, специи.

Процесс приготовления

Филе промываем и просушиваем бумажными полотенцами.

Превращаем в фарш, отправив мясо вместе с отварной свеклой и яйцами в блендер.

Заправляем его по вкусу солью, перцем и специями.

Вливаем в фарш молоко, добавляем крахмал и перемешиваем до однородности.

Совет: если под рукой нет кукурузного крахмала, добавьте картофельный.

Сыр трем на средней терке и смешиваем с массой.

На столе выкладываем несколько слоев пленки и выкладываем массу.

Заворачиваем массу в пленку, фиксируем концы пленки и делаем несколько проколов, чтобы вышел воздух.

Оборачиваем фольгой в несколько слоев.

Кладем колбаску в сковороду, заливаем водой и накрываем крышкой.

Тушим на небольшом огне после закипания воды около 45 минут.

Остужаем, потом снимаем фольгу и пленку, режем порционными кусочками и подаем к столу.

Такую колбаску я часто делаю для бутербродов и в качестве мясной нарезки на праздничный стол.