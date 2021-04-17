Скатерть-Самобранка

5 338 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила
    и почему получилась колбаска белой ?! Разные фото ?!Знала бы раньше, ...
  • Владимир Eвтушенко
    Если мёд нагреть, все его полезные свойства гибнут. Тогда зачем тратить на немудрёную закуску дорогой мёд* ...Закуска из помидо...
  • Михаил Васильев
    Хотя бы прочитала, что наваяла!Закуска из помидо...

Знала бы раньше, только так готовила бы закуску. Съедается подчистую

Один из самых простых и вкусных рецептов закуски, которую можно сделать на обед или ужин, а также на праздничный стол.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • филе куриное, 600 г;
  • свекла, 1 шт;
  • молоко, 1 стакан;
  • яйца, 2 шт;
  • крахмал кукурузный, 1 ст.л;
  • сыр, 100 г;
  • соль, перец, специи.

Процесс приготовления

Филе промываем и просушиваем бумажными полотенцами.

Знала бы раньше, только так готовила бы закуску. Съедается подчистую

Превращаем в фарш, отправив мясо вместе с отварной свеклой и яйцами в блендер.

Знала бы раньше, только так готовила бы закуску. Съедается подчистую

Заправляем его по вкусу солью, перцем и специями.

Вливаем в фарш молоко, добавляем крахмал и перемешиваем до однородности.

Совет: если под рукой нет кукурузного крахмала, добавьте картофельный.

Сыр трем на средней терке и смешиваем с массой.

На столе выкладываем несколько слоев пленки и выкладываем массу.

Знала бы раньше, только так готовила бы закуску. Съедается подчистую

Заворачиваем массу в пленку, фиксируем концы пленки и делаем несколько проколов, чтобы вышел воздух.

Знала бы раньше, только так готовила бы закуску. Съедается подчистую

Оборачиваем фольгой в несколько слоев.

Знала бы раньше, только так готовила бы закуску. Съедается подчистую

Кладем колбаску в сковороду, заливаем водой и накрываем крышкой.

Тушим на небольшом огне после закипания воды около 45 минут.

Остужаем, потом снимаем фольгу и пленку, режем порционными кусочками и подаем к столу.

Знала бы раньше, только так готовила бы закуску. Съедается подчистую

Такую колбаску я часто делаю для бутербродов и в качестве мясной нарезки на праздничный стол.

Ссылка на первоисточник
Рецепты
1
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенМИКСЕР

Салат с печенью трески "Шапка Мономаха"

Читать
Веган из Перу готовит фантастически красивые десерты
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

Веган из Перу готовит фантастически красивые десерты

Никто не догадался, что эта вкуснятина из лаваша: теперь буду готовить на завтрак чаще. Вкусно и готовится за 10 минут.
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Никто не догадался, что эта вкуснятина из лаваша: теперь буду готовить на завтрак чаще. Вкусно и готовится за 10 минут.

Заворачиваем курицу в конверт из лаваша и ставим в духовку
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Заворачиваем курицу в конверт из лаваша и ставим в духовку

Салат Вальдорф — классический рецепт. Как приготовить быстро и вкусно?
Материал, выбранный редакторами МиртесенФитсевен

Салат Вальдорф — классический рецепт. Как приготовить быстро и вкусно?

Салат Вальдорф (иногда произносится как “уолдорф”) — удивительное изобретение, прославившее название отеля, в котором его начали подавать...
Шеф-повар королевы Британии рассказал о любимом русском блюде принца Филиппа
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитика Сегодня

Шеф-повар королевы Британии рассказал о любимом русском блюде принца Филиппа

Быстрый овощной суп с фаршем
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Быстрый овощной суп с фаршем

Яблочный пирог "Проще простого"
Материал, выбранный редакторами МиртесенИдеи рецептов

Яблочный пирог "Проще простого"

5 десертов из морковки, которые даже детям придутся по вкусу
Материал, выбранный редакторами МиртесенПропорции счастья

5 десертов из морковки, которые даже детям придутся по вкусу

Пеппероната с рисом
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Пеппероната с рисом

Суши-торт из авокадо, огурца и лосося
Материал, выбранный редакторами МиртесенКухня и дом

Суши-торт из авокадо, огурца и лосося

Рецепт идеально подходит для тех, кто не хочет мучиться с раскатыванием и разрезанием суши. Сложили все вместе и получили вкусный закусоч...
Посыпаем фрикадельки сыром и готовим как котлеты в духовке
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Посыпаем фрикадельки сыром и готовим как котлеты в духовке

Крем “Ганаш” для тортов и пирожных
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Крем “Ганаш” для тортов и пирожных

Фаршированный батон в духовке
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаш уютный дом

Фаршированный батон в духовке

Такие бутерброды вас точно удивят и заставят приготовить снова.
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Такие бутерброды вас точно удивят и заставят приготовить снова.

Выкладываем сосиску слоем на сковороду, а сверху заливаем яйцом. Омлет на целый день
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Выкладываем сосиску слоем на сковороду, а сверху заливаем яйцом. Омлет на целый день

Десерт из халвы и шоколада. Вкуснейший брауниз с оригинальным вкусом
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Десерт из халвы и шоколада. Вкуснейший брауниз с оригинальным вкусом

Десерт из халвы и шоколада понравиться особенно тем людям, кто обожает халву, а в сочетании с шоколадом он становится просто божественным...
Два улетных рецепта из свеклы с которыми и мясо не надо
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Два улетных рецепта из свеклы с которыми и мясо не надо

Пирог Драник. Выпечка с яичной начинкой и нежирной картофельной основой
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Пирог Драник. Выпечка с яичной начинкой и нежирной картофельной основой

Без выпечки, без желатина, без яиц. Нежный молочный десерт
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Без выпечки, без желатина, без яиц. Нежный молочный десерт

Низкокалорийный домашний зефир. Находка для сладкоежек!
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Низкокалорийный домашний зефир. Находка для сладкоежек!

Домашние пряники. Любимое лакомство на быструю руку
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Домашние пряники. Любимое лакомство на быструю руку

Торт дежурный «Три стакана» буквально тает во рту. Все смешали и в духовку
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Торт дежурный «Три стакана» буквально тает во рту. Все смешали и в духовку

Салат Суши. Любители японских блюд оценят этот оригинальный салатик
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Салат Суши. Любители японских блюд оценят этот оригинальный салатик

Делаем голубцы по-турецки: по виду как фрикадельки
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Делаем голубцы по-турецки: по виду как фрикадельки

Домашнее мороженое на желтках. Нежный сливочный пломбир из самых ярких десертов СССР
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Домашнее мороженое на желтках. Нежный сливочный пломбир из самых ярких десертов СССР

Салат Чафан. Знаменитое сибирское блюдо, которое может заменить полноценный приём пищи
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Салат Чафан. Знаменитое сибирское блюдо, которое может заменить полноценный приём пищи

Знала бы раньше, только так готовила бы закуску. Съедается подчистую
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Знала бы раньше, только так готовила бы закуску. Съедается подчистую

1
Готовим с фасолью: получается очень сытно и почти без затрат
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Готовим с фасолью: получается очень сытно и почти без затрат

Полезные конфеты из сухофруктов
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Полезные конфеты из сухофруктов

Об этом способ знают единицы. Гороховая каша всего за 30 минут
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкусняшка

Об этом способ знают единицы. Гороховая каша всего за 30 минут

4 блюда из риса, если надоел банальный плов
Материал, выбранный редакторами МиртесенПропорции счастья

4 блюда из риса, если надоел банальный плов

Макароны с говядиной и сладким перцем
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Макароны с говядиной и сладким перцем

Топ – 5 новостей ресторанной жизни
Материал, выбранный редакторами МиртесенNEW-MAGAZINE Интернет-издание о знаменитостях и стиле жизни

Топ – 5 новостей ресторанной жизни

Картина дня

наверх