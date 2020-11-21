Я просто посыпаю минтай крахмалом, добавляю пару яиц и готовлю настоящую «вкуснятину» на сковородке (и на обед и на бутерброд)

Сегодня я хочу предложить вашему вниманию один из своих любимых рецептов: сочные, красивые, румяные и по-настоящему вкусные котлетки.
Для приготовления таких котлет не понадобится ни мясорубка, ни измельчитель, а весь процесс приготовления занимает минимальное количество времени. Приготовьте и убедитесь в этом сами!
Приступаем к приготовлению.
Нарезаем лук.
Важно, чтобы лук был нарезан как можно мельче (практически в крошку): тогда он успеет хорошо прожариться и не будет чувствоваться в готовом блюде.
Нарезаем рыбу мелкими кубиками. Я использую филе, но можно купить пару крупных тушек и готовить из них. Получится дольше, но экономнее.
А теперь самое простое!
Перекладываем подготовленные ингредиенты в глубокую ёмкость, добавляем яйца, соль, чёрный перец и тщательно перемешиваем.
Далее кладём сметану, крахмал и ещё раз хорошенько перемешиваем.
Должна получиться достаточно густая масса, по консистенции напоминающая тесто для оладий.
Последний штрих
Обжариваем котлеты на небольшом количестве масла под закрытой крышкой с двух сторон до готовности, выкладывая их на сковороду с помощью столовой ложки.Готовые котлеты кладём на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла, и подаём к столу.
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