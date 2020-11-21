Я просто посыпаю минтай крахмалом, добавляю пару яиц и готовлю настоящую «вкуснятину» на сковородке (и на обед и на бутерброд)

Сегодня я хочу предложить вашему вниманию один из своих любимых рецептов: сочные, красивые, румяные и по-настоящему вкусные котлетки.

Для приготовления таких котлет не понадобится ни мясорубка, ни измельчитель, а весь процесс приготовления занимает минимальное количество времени. Приготовьте и убедитесь в этом сами!

Буду рада, если вы дочитаете публикацию до конца и захотите посетить мой канал снова!

Приступаем к приготовлению.

Нарезаем лук.

Важно, чтобы лук был нарезан как можно мельче (практически в крошку): тогда он успеет хорошо прожариться и не будет чувствоваться в готовом блюде.

Нарезаем рыбу мелкими кубиками. Я использую филе, но можно купить пару крупных тушек и готовить из них. Получится дольше, но экономнее.

В случае, если вы будете использовать филе, то обязательно дайте стечь всей жидкости, после того как оно оттает. Это важно!

А теперь самое простое!

Перекладываем подготовленные ингредиенты в глубокую ёмкость, добавляем яйца, соль, чёрный перец и тщательно перемешиваем.

Далее кладём сметану, крахмал и ещё раз хорошенько перемешиваем.

Должна получиться достаточно густая масса, по консистенции напоминающая тесто для оладий.

Последний штрих

Обжариваем котлеты на небольшом количестве масла под закрытой крышкой с двух сторон до готовности, выкладывая их на сковороду с помощью столовой ложки.

Готовые котлеты кладём на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла, и подаём к столу.