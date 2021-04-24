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Сахарные плюшки. Пуховое лакомство, которое не потребует от вас больших затрат

Сахарные плюшки прекрасно подойдут к обеденному чаю и кофе и наполнят дом приятным ароматом.

Сахарные плюшки: ингредиенты

Сахарные плюшки

  1. Молоко — 200 мл. (двести миллилитров)
  2. Яйца — 2 шт. (две штуки)
  3. Свежие дрожжи — 21 г. (двадцать один грамм), либо сухие — 7 г. (семь грамм)
  4. Сахар — 50 г. (пятьдесят грамм)
  5. Сливочное либо растительное масло — 60 г. (шестьдесят грамм)
  6. Мука — около 480 г. (четыреста восемьдесят грамм)
  7. Сахар — 120 г. (сто двадцать грамм)
  8. Ваниль — по вкусу
  9. Сливочное масло — 50 г. (пятьдесят грамм)
  10. Щепотка соли

Способ приготовления:

  • Распустите дрожжи в тёплом молоке, добавьте сахар и отложите на 20 минут до появления пены.
  • Всыпьте соль и добавьте растительное масло.
  • Следом добавьте яйцо и желток и вымесите венчиком либо миксером.
  • Введите муку частями и вымесите тесто.
  • Тесто накройте и на один час оставьте в тёплом месте.
  • Тесто разделите примерно на 14 кусков.
  • Кусочки теста скатайте в колобки и сверху накройте плёнкой.
  • Растопите и остудите сливочное масло.
  • Возьмите сахар и ванилин по вкусу и перемешайте.
  • Раскатайте в тонкий пласт каждый из колобков, смажьте маслом и посыпьте ванилином  сахаром.
  • Скатайте в трубочку, защипите края, сложите вдвое и сделайте надрез острым ножом, раскройте и получите плюшку.
  • Булочки выложите на противень, заранее застланный бумагой.
  • Смажьте булочки желтком.
  • Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 15 минут.
  • Булочки остудите на решётке, сахар может вытечь и подгореть, поэтому булочки лучше разу вынуть из формы.
  • Горячие булочки посыпьте сахаром.

Сахарные плюшки к чаю готовы.

Сахарные плюшки. Пуховое лакомство, которое не потребует от вас больших затрат 2

Приятного вам аппетита!

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