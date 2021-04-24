Сахарные плюшки. Пуховое лакомство, которое не потребует от вас больших затрат

Сахарные плюшки прекрасно подойдут к обеденному чаю и кофе и наполнят дом приятным ароматом.
Сахарные плюшки: ингредиенты
- Молоко — 200 мл. (двести миллилитров)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Свежие дрожжи — 21 г. (двадцать один грамм), либо сухие — 7 г. (семь грамм)
- Сахар — 50 г. (пятьдесят грамм)
- Сливочное либо растительное масло — 60 г. (шестьдесят грамм)
- Мука — около 480 г. (четыреста восемьдесят грамм)
- Сахар — 120 г. (сто двадцать грамм)
- Ваниль — по вкусу
- Сливочное масло — 50 г. (пятьдесят грамм)
- Щепотка соли
Способ приготовления:
- Распустите дрожжи в тёплом молоке, добавьте сахар и отложите на 20 минут до появления пены.
- Всыпьте соль и добавьте растительное масло.
- Следом добавьте яйцо и желток и вымесите венчиком либо миксером.
- Введите муку частями и вымесите тесто.
- Тесто накройте и на один час оставьте в тёплом месте.
- Тесто разделите примерно на 14 кусков.
- Кусочки теста скатайте в колобки и сверху накройте плёнкой.
- Растопите и остудите сливочное масло.
- Возьмите сахар и ванилин по вкусу и перемешайте.
- Раскатайте в тонкий пласт каждый из колобков, смажьте маслом и посыпьте ванилином сахаром.
- Скатайте в трубочку, защипите края, сложите вдвое и сделайте надрез острым ножом, раскройте и получите плюшку.
- Булочки выложите на противень, заранее застланный бумагой.
- Смажьте булочки желтком.
- Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 15 минут.
- Булочки остудите на решётке, сахар может вытечь и подгореть, поэтому булочки лучше разу вынуть из формы.
- Горячие булочки посыпьте сахаром.
Сахарные плюшки к чаю готовы.
Приятного вам аппетита!
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