Неужели он постный? Да, это так. Самый вкусный, быстрый постный пирог, буквально, из ничего.

Постный Пирог к чаю. Для постящихся это находка! Без яиц, масла и молока, проще простого, который покоряет с первого кусочка. Бесподобный пирог намного вкуснее торта, а готовится намного проще и быстрее! Этот вкуснейший пирог, с пушистым мякишем и такими аппетитными кусочками кураги, орешков, изюма.

Но, самое главное, он станет вам прекрасным подспорьем в дни поста! Этот рецепт отлично подойдет тому, кому некогда готовить, и при этом получите просто волшебный пирог. Процесс приготовления настолько прост, что проще не придумать. Все сложил в миску, перемешал и готово.

Приготовить такой пирог сможет каждый и ингредиенты очень доступны. Приятного аппетита, удачного приготовления, делитесь своими впечатлениями в комментариях.

С апельсинов счищаем цедру с помощью терки

Разрезаем апельсин пополам

Немного потыкаем вилочкой

И выдавливаем сок

Сок нужно выдавливать к цедре

Всыпаем сахар

Вливаем 100 миллилитров растительного масла

Хорошенько все перемешаем

Курагу нарежем на маленькие кусочки

В миску с соком просеем 250 грамм муки

Вместе с мукой просеем две чайные ложки разрыхлителя

Хорошенько перемешаем до однородности

К тесту отправим нарезанную курагу, я ещё добавлю орехи и изюм

Перемешаем

Тесто выливаем в силиконовую форму и разравниваем

Выпекаем в заранее разогретой духовке 180 градусов на 40-45 минут

Готовность проверяем деревянной палочкой

По желанию, посыпаем сахарной пудрой

Посмотрите, какой аппетитный кусочек

Приятного аппетита!

!!

#рецепт

Мука 250 г.

Сахар 150 г.

Апельсин 2 шт.

Масло раст 100 мл.

Разрыхлитель 2 ч.л.

Курага, орехи, изюм 140 г.

Сахарная пудра

Давайте жить вкусно!!!