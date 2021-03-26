Неужели он постный? Да, это так. Самый вкусный, быстрый постный пирог, буквально, из ничего.

Постный Пирог к чаю. Для постящихся это находка! Без яиц, масла и молока, проще простого, который покоряет с первого кусочка. Бесподобный пирог намного вкуснее торта, а готовится намного проще и быстрее! Этот вкуснейший пирог, с пушистым мякишем и такими аппетитными кусочками кураги, орешков, изюма.
Но, самое главное, он станет вам прекрасным подспорьем в дни поста! Этот рецепт отлично подойдет тому, кому некогда готовить, и при этом получите просто волшебный пирог. Процесс приготовления настолько прост, что проще не придумать. Все сложил в миску, перемешал и готово.
Приготовить такой пирог сможет каждый и ингредиенты очень доступны. Приятного аппетита, удачного приготовления, делитесь своими впечатлениями в комментариях.
С апельсинов счищаем цедру с помощью терки
Разрезаем апельсин пополам
Немного потыкаем вилочкой
И выдавливаем сок
Сок нужно выдавливать к цедре
Всыпаем сахар
Вливаем 100 миллилитров растительного масла
Хорошенько все перемешаем
Курагу нарежем на маленькие кусочки
В миску с соком просеем 250 грамм муки
Вместе с мукой просеем две чайные ложки разрыхлителя
Хорошенько перемешаем до однородности
К тесту отправим нарезанную курагу, я ещё добавлю орехи и изюм
Перемешаем
Тесто выливаем в силиконовую форму и разравниваем
Выпекаем в заранее разогретой духовке 180 градусов на 40-45 минут
Готовность проверяем деревянной палочкой
По желанию, посыпаем сахарной пудрой
Посмотрите, какой аппетитный кусочек
Приятного аппетита!!!
#рецепт
- Мука 250 г.
- Сахар 150 г.
- Апельсин 2 шт.
- Масло раст 100 мл.
- Разрыхлитель 2 ч.л.
- Курага, орехи, изюм 140 г.
- Сахарная пудра
Давайте жить вкусно!!!
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