Голубцы в духовке. Закарпатский рецепт вкусного блюда

Голубцы в духовке очень легко приготовить, а вкус таких голубцов вам обязательно понравится.
Голубцы в духовке: ингредиенты
- Свинина — 1 кг. (один килограмм)
- Капуста белокочанная — 3 кг. (три килограмма)
- Сметана — 130 гр. (сто тридцать грамм)
- Смалец — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Вода — 1,5 л. (полтора литра)
- Лук — 2 шт. (две штуки)
- Соль, перец — по вкусу
- Томатная паста — 30 гр. (тридцать грамм)
Способ приготовления:
- Отварите капусту и разделите на листья.
- Лук мелко нарежьте и обжарьте на смальце.
- Мясо нарежьте тонкими кусочками, отбейте, посолите и поперчите.
- Мясо выложите на капустный лист, сверху чайную ложку обжаренного лука.
- Застелите целыми капустными листьями дно кастрюли, выложите туда голубцы, залейте кипятком, подсолите. Вода должна покрывать их на 1-2 см.
- Затем добавьте томатную пасту и сметану, отправьте в разогретую до 160 градусов духовку на 30-40 минут.
Голубцы в духовке — вкусно и ароматно.
Приятного аппетита!
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