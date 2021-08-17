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Голубцы в духовке. Закарпатский рецепт вкусного блюда

Голубцы в духовке очень легко приготовить, а вкус таких голубцов вам обязательно понравится.

Голубцы в духовке: ингредиенты

Голубцы в духовке

  1. Свинина — 1 кг. (один килограмм)
  2. Капуста белокочанная — 3 кг. (три килограмма)
  3. Сметана — 130 гр. (сто тридцать грамм)
  4. Смалец — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  5. Вода — 1,5 л. (полтора литра)
  6. Лук — 2 шт. (две штуки)
  7. Соль, перец — по вкусу
  8. Томатная паста — 30 гр. (тридцать грамм)

Способ приготовления:

  • Отварите капусту и разделите на листья.
  • Лук мелко нарежьте и обжарьте на смальце.
  • Мясо нарежьте тонкими кусочками, отбейте, посолите и поперчите.
  • Мясо выложите на капустный лист, сверху чайную ложку обжаренного лука.
  • Застелите целыми капустными листьями дно кастрюли, выложите туда голубцы, залейте кипятком, подсолите. Вода должна покрывать их на 1-2 см.
  • Затем добавьте томатную пасту и сметану, отправьте в разогретую до 160 градусов духовку на 30-40 минут.

Голубцы в духовке — вкусно и ароматно.

Голубцы в духовке. Закарпатский рецепт вкусного блюда 2

Приятного аппетита!

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