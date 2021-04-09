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Огурчики пражские. Любимые огурчики получаются хрустящими и ароматными

Огурчики пражские получатся очень ароматными и хрустящими, она непременно Вам понравятся.

Огурчики пражские: ингредиенты

Огурчики пражские

На одну банку объёмом 1 литр понадобятся:

  1. огурцы — 12 штук (двенадцать штук)
  2. лимон- тонкий кружок

Маринад:

  1. вода — 0,5 л. (пол литра)
  2. сахар — 75 гр.
  3. крупная соль — 20 гр. (двадцать грамм)
  4. лимонная кислота — 0,5 ч.л. ( половина чайной ложки)

На дно банки :

  1. чеснок — два зубчика
  2. лист черной смородины — 2 шт. ( две штуки)
  3. лавровый лист — 2 шт. ( две штуки)
  4. корень хрена — 1 см (один сантиметр)
  5. укроп — один зонт
  6. перец душистый — 3 шт. ( три штуки)
  7. Можно также добавить лист вишни и эстрагон (тархун)

Как приготовить:

  • Огурцы заранее хорошо промыть и перед закруткой замочить в воде на два-три часа
  • На дно стерилизованной банки уложить все специи и лепестки.
  • Положить огурцы и лимонный кружок в банку, залить кипятком и оставить на двадцать минут, затем воЖу слить, она больше не понадобиться.
  • Приготовить маринад- в воду положить соль, лимонную кислоту и сахар, кипятить с момента закипания одну минуту.
  • Огурцы залить кипящим маринадом, закатать, перевернуть и завернуть теплым одеялом.

Огурчики пражские можете уносить в подвал!

Огурчики пражские. Любимые огурчики получаются хрустящими и ароматными 2

Приятного вам аппетита!

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