Огурчики пражские. Любимые огурчики получаются хрустящими и ароматными

Огурчики пражские получатся очень ароматными и хрустящими, она непременно Вам понравятся.
Огурчики пражские: ингредиенты
На одну банку объёмом 1 литр понадобятся:
- огурцы — 12 штук (двенадцать штук)
- лимон- тонкий кружок
Маринад:
- вода — 0,5 л. (пол литра)
- сахар — 75 гр.
- крупная соль — 20 гр. (двадцать грамм)
- лимонная кислота — 0,5 ч.л. ( половина чайной ложки)
На дно банки :
- чеснок — два зубчика
- лист черной смородины — 2 шт. ( две штуки)
- лавровый лист — 2 шт. ( две штуки)
- корень хрена — 1 см (один сантиметр)
- укроп — один зонт
- перец душистый — 3 шт. ( три штуки)
- Можно также добавить лист вишни и эстрагон (тархун)
Как приготовить:
- Огурцы заранее хорошо промыть и перед закруткой замочить в воде на два-три часа
- На дно стерилизованной банки уложить все специи и лепестки.
- Положить огурцы и лимонный кружок в банку, залить кипятком и оставить на двадцать минут, затем воЖу слить, она больше не понадобиться.
- Приготовить маринад- в воду положить соль, лимонную кислоту и сахар, кипятить с момента закипания одну минуту.
- Огурцы залить кипящим маринадом, закатать, перевернуть и завернуть теплым одеялом.
Огурчики пражские можете уносить в подвал!
Приятного вам аппетита!
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