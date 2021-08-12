Не баклажаны, а улет: зимой съедаются первыми. Шашлык из баклажанов на зиму

Давно стали любимыми такие рецепты, в которых один продукт заменяется другим, но вкус остается прежним. Часто для имитации грибов или мяса используют баклажаны, это универсальные овощи с нейтральным вкусом, поэтому им можно придать и другие вкусовые качества.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- баклажаны, 3 кг;
лук, 300 г;
чеснок, 1 головка;
масло растительное, 200 мл;
приправа для шашлыка, 15 г;
перец горошком, 10 шт;
соль, 1.5 ст.л;
сахар, 2 ст.л;
уксус 9 %, 70 мл;
вода, 150 мл.
Процесс приготовления
Баклажаны очищаем от кожуры и режем кусками.
В воде растворяем ложку соли и замачиваем на 15 минут баклажаны.
Кусочки обсушиваем полотенцем и порционно обжариваем со всех сторон до румяной корочки.
Лук режем полукольцами.
В воде растворяем соль и сахар, кладем перец и лавровый лист, доводим до кипения и вливаем уксус. Ставим маринад остывать.
Укладываем слоями в емкость баклажаны, лук и дольки чеснока, засыпаем приправу, заливаем маринадом, сверху гнет.
Оставляем в комнате на ночь.
Раскладываем по чистым банкам, заливаем соком, накрываем крышками.
Стерилизуем с момента закипания воды в кастрюле 10 минут (банки по 0.5 л).
Закручиваем крышками и оставляем остывать, ставим на хранение в погреб или в кладовку.
Салат получается изумительным, настоящие грибы. По вкусу добавляйте специи и зелень. При подаче можно добавить больше измельченного чеснока и посыпать свежей зеленью.
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