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Не баклажаны, а улет: зимой съедаются первыми. Шашлык из баклажанов на зиму

Давно стали любимыми такие рецепты, в которых один продукт заменяется другим, но вкус остается прежним. Часто для имитации грибов  или мяса используют баклажаны, это универсальные овощи с нейтральным вкусом, поэтому им можно придать и другие вкусовые качества.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • баклажаны, 3 кг;

лук, 300 г;

чеснок, 1 головка;

масло растительное, 200 мл;

приправа для шашлыка, 15 г;

перец горошком, 10 шт;

соль, 1.5 ст.л;

сахар, 2 ст.л;

уксус 9 %, 70 мл;

вода, 150 мл.

Процесс приготовления

Баклажаны очищаем от кожуры и режем кусками.

В воде растворяем ложку соли и замачиваем на 15 минут баклажаны.

Кусочки обсушиваем полотенцем и порционно обжариваем со всех сторон до румяной корочки.

Лук режем полукольцами.

В воде растворяем соль и сахар, кладем перец и лавровый лист, доводим до кипения и вливаем уксус. Ставим маринад остывать.

Укладываем слоями в емкость баклажаны, лук и дольки чеснока, засыпаем приправу, заливаем маринадом, сверху гнет.

Не баклажаны, а улет: зимой съедаются первыми. Шашлык из баклажанов на зиму

Оставляем в комнате на ночь.

Раскладываем по чистым банкам, заливаем соком, накрываем крышками.

Стерилизуем с момента закипания воды в кастрюле 10 минут (банки по 0.5 л).

Не баклажаны, а улет: зимой съедаются первыми. Шашлык из баклажанов на зиму

Закручиваем крышками и оставляем остывать, ставим на хранение в погреб или в кладовку.

Салат получается изумительным, настоящие грибы. По вкусу добавляйте специи и зелень. При подаче можно добавить больше измельченного чеснока и посыпать свежей зеленью.

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