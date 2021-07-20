Тарт с вишней по-французски. Изысканное и вкусное блюдо

Тарт с вишней по-французски — невероятно вкусно и изысканно.
Тарт с вишней по-французски: ингредиенты
- Сливочное масло — 95-105 гр. (девяносто пять — сто пять грамм)
- Мука — 1 ст. (один стакан)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Сахар — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Сметана — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Разрыхлитель — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
- Вода — 60-70 мл. (шестьдесят — семьдесят миллилитров)
- Сахар — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Корица — около 1 ч. л (около одной чайной ложки)
- Крахмал — 4-5 ст. л (четыре — пять столовых ложек)
- Вишня — около 0,5 кг. (половина килограмма)
- Соль — по вкусу
Рецепт приготовления:
- В миске смешайте муку, разрыхлитель, соль и сахар, нарубленное охлаждённое масло кусками введите к сыпучке, перетрите пальцами в крошку, можно воспользоваться миксером.
- Введите сметану, желток, всё тщательно вымесите и соберите тесто в комок.
- Тесто раскатайте в большой круг, он должен быть по диаметру больше формы для выпекания.
- Выложите тесто на застеленный пергаментом форму для выпекания, создайте бортики.
- Наколите тесто вилкой в нескольких местах, поставьте в холодильник на 15-25 минут.
- Затем закройте фольгой и поставьте в духовку на 20 минут при 180 градусах.
- Выложите вишню в ёмкость, туда же выложите крахмал, сахар, корицу, воду и поставьте на огонь.
- Проваривайте, не переставая мешать, уберите с огня сразу после загустения.
- Разложите начинку внутри тарта, если тесто осталось, можно раскатать и прикрыть сверху.
- Поставьте в духовку ещё на 30 минут.
Тарт с вишней по-французски готов.
Приятного чаепития!
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