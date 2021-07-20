Тарт с вишней по-французски. Изысканное и вкусное блюдо

Тарт с вишней по-французски — невероятно вкусно и изысканно.

Тарт с вишней по-французски: ингредиенты

Тарт с вишней по-французски

  1. Сливочное масло — 95-105 гр. (девяносто пять — сто пять грамм)
  2. Мука — 1 ст. (один стакан)
  3. Яйца — 1 шт. (одна штука)
  4. Сахар — 2 ст. л (две столовые ложки)
  5. Сметана — 2 ст. л (две столовые ложки)
  6. Разрыхлитель — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
  7. Вода — 60-70 мл. (шестьдесят — семьдесят миллилитров)
  8. Сахар — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  9. Корица — около 1 ч. л (около одной чайной ложки)
  10. Крахмал — 4-5 ст. л (четыре — пять столовых ложек)
  11. Вишня — около 0,5 кг. (половина килограмма)
  12. Соль — по вкусу

Рецепт приготовления:

  • В миске смешайте муку, разрыхлитель, соль и сахар, нарубленное охлаждённое масло кусками введите к сыпучке, перетрите пальцами в крошку, можно воспользоваться миксером.
  • Введите сметану, желток, всё тщательно вымесите и соберите тесто в комок.
  • Тесто раскатайте в большой круг, он должен быть по диаметру больше формы для выпекания.
  • Выложите тесто на застеленный пергаментом форму для выпекания, создайте бортики.
  • Наколите тесто вилкой в нескольких местах, поставьте в холодильник на 15-25 минут.
  • Затем закройте фольгой и поставьте в духовку на 20 минут при 180 градусах.
  • Выложите вишню в ёмкость, туда же выложите крахмал, сахар, корицу, воду и поставьте на огонь.
  • Проваривайте, не переставая мешать, уберите с огня сразу после загустения.
  • Разложите начинку внутри тарта, если тесто осталось, можно раскатать и прикрыть сверху.
  • Поставьте в духовку ещё на 30 минут.

Тарт с вишней по-французски готов.

Тарт с вишней по-французски. Изысканное и вкусное блюдо 2

Приятного чаепития!

Ссылка на первоисточник
ВЫПЕЧКА
Обсудить

Картина дня

наверх