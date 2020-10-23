Печенье Сигареты: из бисквитного теста с заварным кремом

Печенье Сигареты! В нижеприведенном рецепте покажем Вам как приготовить сигаретки из бисквитного теста с заварным кремом.

История о том, откуда взялись сигаретки:

Пирожные сигаретки являются недалёкой роднёй рогаликов. И хотя некоторые считают, что обе эти разновидности произошли от французских хлебных булочек под названием круасан, рогалики имеют более долгую историю. Первые упоминания о рогаликах были датированы двенадцатым веком. Годы спустя рогалики распространились по многим странам Европы. А в славянских странах начали сворачивать также прямые рогалики. Но, сами понимаете, не изогнутый рогалик — это уже не рогалик вовсе. Не стали унывать наши изобретатели и придумали своему изобретению новое имя, назвав десерт сигаретками. Конечно, для начала странно было слышать, как бабушка спрашивает внука: «Внучок, хочешь сигаретку?». А бабушкин помощник и отвечает: «Да, бабуль, давай вместе испечём сигаретки!». Но потихоньку-помаленьку привыкли отличать вредные сигареты от вкусных сигареток.

Печенье Сигареты: ингредиенты

Сто двадцать пять граммов сахарной пудры

Сто граммов пшеничной муки

Сто граммов сливочного масла

Три белка

Одна столовая ложка сахарного песка

Двенадцать граммов миндальной муки

Ванилин

Печенье Сигареты: как готовить

Выпекать сигаретки будем в духовке при двухсот десяти градусах. Так что духовку можно уже начать прогревать.

Берём миску для приготовления теста. Кладём в него сливочное масло. Масло должно быть комнатной температуры, поэтому стоит достать его из холодильника заранее. Разминаем вилочкой.

Когда масло размякнет, добавим сахарной пудры. Продолжаем растирать.

Теперь можно добавить белки. Взбиваем миксером. Приправляем ванилином.

Несмотря на то, что мы уже использовали сахарную пудру, нужно добавить ещё немного сахара.

Теперь добавляем миндальную муку. Её можно либо купить в готовом виде, либо приготовить самим. Если Вы остановились на последнем варианте, то миндаль нужно очистить, хорошо просушить и перемолоть.

Просеиваем также пшеничную муку и хорошо перемешиваем полученное бисквитное тесто.

Покрываем противень пергаментной бумагой. Ложечкой выкладываем маленькие кружочки теста поодаль друг от друга. Макаем другую ложку в холодную воду и выравниваем наши кружочки, распространяя их тонким слоем.

Кладём в духовку на десять минут, пока краешки теста станут слегка румяными.

Достаём из духовки. А теперь действуем быстро, пока лепёшки не остыли, иначе скрутить их уже не получится. Отделяем кружочки от бумаги, скручиваем их конусом и оставляем остывать.

Когда конусы остынут, заливаем крем в кулинарный мешок и заправляем сигаретки кремом.

Печенье Сигареты: готовы

Теперь можно красиво разложить сигаретки и подавать к столу.