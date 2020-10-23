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Печенье Сигареты: из бисквитного теста с заварным кремом

Печенье Сигареты! В нижеприведенном рецепте покажем Вам как приготовить сигаретки из бисквитного теста с заварным кремом.

История о том, откуда взялись сигаретки:

Пирожные сигаретки являются недалёкой роднёй рогаликов. И хотя некоторые считают, что обе эти разновидности произошли от французских хлебных булочек под названием круасан, рогалики имеют более долгую историю. Первые упоминания о рогаликах были датированы двенадцатым веком. Годы спустя рогалики распространились по многим странам Европы. А в славянских странах начали сворачивать также прямые рогалики. Но, сами понимаете, не изогнутый рогалик — это уже не рогалик вовсе. Не стали унывать наши изобретатели и придумали своему изобретению новое имя, назвав десерт сигаретками. Конечно, для начала странно было слышать, как бабушка спрашивает внука: «Внучок, хочешь сигаретку?». А бабушкин помощник и отвечает: «Да, бабуль, давай вместе испечём сигаретки!». Но потихоньку-помаленьку привыкли отличать вредные сигареты от вкусных сигареток.

Печенье Сигареты: ингредиенты

  • Сто двадцать пять граммов сахарной пудры
  • Сто граммов пшеничной муки
  • Сто граммов сливочного масла
  • Три белка
  • Одна столовая ложка сахарного песка
  • Двенадцать граммов миндальной муки
  • Ванилин

Печенье Сигареты: как готовить

  • Выпекать сигаретки будем в духовке при двухсот десяти градусах.
    Так что духовку можно уже начать прогревать.

Печенье Сигареты

  • Берём миску для приготовления теста. Кладём в него сливочное масло. Масло должно быть комнатной температуры, поэтому стоит достать его из холодильника заранее. Разминаем вилочкой.
  • Когда масло размякнет, добавим сахарной пудры. Продолжаем растирать.
  • Теперь можно добавить белки. Взбиваем миксером. Приправляем ванилином.
  • Несмотря на то, что мы уже использовали сахарную пудру, нужно добавить ещё немного сахара.
  • Теперь добавляем миндальную муку. Её можно либо купить в готовом виде, либо приготовить самим. Если Вы остановились на последнем варианте, то миндаль нужно очистить, хорошо просушить и перемолоть.
  • Просеиваем также пшеничную муку и хорошо перемешиваем полученное бисквитное тесто.
  • Покрываем противень пергаментной бумагой. Ложечкой выкладываем маленькие кружочки теста поодаль друг от друга. Макаем другую ложку в холодную воду и выравниваем наши кружочки, распространяя их тонким слоем.
  • Кладём в духовку на десять минут, пока краешки теста станут слегка румяными.

Печенье Сигареты

  • Достаём из духовки. А теперь действуем быстро, пока лепёшки не остыли, иначе скрутить их уже не получится. Отделяем кружочки от бумаги, скручиваем их конусом и оставляем остывать.
  • Когда конусы остынут, заливаем крем в кулинарный мешок и заправляем сигаретки кремом.

Печенье Сигареты: готовы

Теперь можно красиво разложить сигаретки и подавать к столу.

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