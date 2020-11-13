Я использую коктейльные трубочки не по назначению. Покажу 7 интересных идей

Когда-то, во времена советского детства, коктейльные трубочки было трудно купить, а если удавалось, то их использовали, потом мыли и прятали до следующего праздничного случая.

Сегодня можно купить за копейки самые разные трубочки с различным дизайном и конфигурациями.

Хочу поделиться с вами свои идеями о том, как можно использовать коктейльные трубочки не по назначению:

можно убирать с их помощью воздух из вакуумных пакетов. Укладываем что-то в пакет, закрываем его, оставляя небольшую щель, вставляем в нее трубочку, вдыхаем в себя воздух из пакета, убираем трубочку и полностью закрываем пакет;

берем 2 трубочки и одну из них разрезаем, делаем с одной стороны надрез. Теперь берем пакет (чипсы или специи) и, выдавив воздух, накручиваем верх упаковки на целую трубочку. Когда все скрутили, надеваем на пакет вторую трубочку и получается своеобразная застежка;

если вы потеряли колпачок на бритву, тогда кусочек трубочки также разрезаем и одеваем на лезвие бритвы;

проглаживаем трубочку с одной стороны утюгом или горячи ножом, шприцов выдавливаем шампунь, кондиционер и т.д и запаиваем трубочку с другой стороны. Это помогает вас облегчить вес сумки и не тащить с собой массу бутылочек ухаживающих средств, если ваша командировка всего 1 день;

таким же образом можно упаковать специи, соль;

при помощи точилки сделайте из трубочки спиральку – она может защищать провод от зарядки к телефону;

можно нарезать кусочки трубочек, написать на них какой кабель что заряжает и одеть их на эти провода. Теперь точно не перепутаете.

Простые идеи, которые облегчают быт.