Крылышки Карри в горчичном соусе. Мясо получается мягким и ароматным

Крылышки Карри в горчичном соусе невероятно ароматные и вкусные, они понравятся всем без исключения.. Такое блюдо можно подавать с рисом, который хорошо сочетается с приправой карри.

Крылышки Карри: ингредиенты

Куриные крылышки — 350-400 г. (триста пятьдесят – четыреста грамм) Горчица – 2 ч. (две чайные ложки) Растительное масло – 1 ст. (одна столовая ложка) Приправа карри — 1,5 ч. (одна с половиной чайной ложки) Соль, чёрный перец по вкусу

Способ приготовления:

Промойте куриные крылышки, при желании можете их разрезать.

Приправьте перцем и солью.

Для придания более яркого цвета добавьте к мясу ароматную и вкусную приправу карри.

Затем положите горчицу.

Тщательно перемешайте мясо со специями и поставьте в холодильник мариноваться на 1 час.

После этого крылышки одним слоем выложите на смазанную маслом фольгу и отправьте в разогретую до180 — 190 градусов духовку на 40 минут.

Крылышки Карри в горчичном соусе-готовы!

Вы сможете превратить повседневные блюдо в настоящий шедевр. Крылышки по этому рецепту получаются сочными с приятным вкусом карри. Объедение! Можете смело подавать к столу!