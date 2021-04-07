Крылышки Карри в горчичном соусе. Мясо получается мягким и ароматным

Крылышки Карри в горчичном соусе невероятно ароматные и вкусные, они понравятся всем без исключения.. Такое блюдо можно подавать с рисом, который хорошо сочетается с приправой карри.
Крылышки Карри: ингредиенты
- Куриные крылышки — 350-400 г. (триста пятьдесят – четыреста грамм)
- Горчица – 2 ч. (две чайные ложки)
- Растительное масло – 1 ст. (одна столовая ложка)
- Приправа карри — 1,5 ч. (одна с половиной чайной ложки)
- Соль, чёрный перец по вкусу
Способ приготовления:
- Промойте куриные крылышки, при желании можете их разрезать.
- Приправьте перцем и солью.
- Для придания более яркого цвета добавьте к мясу ароматную и вкусную приправу карри.
- Затем положите горчицу.
- Тщательно перемешайте мясо со специями и поставьте в холодильник мариноваться на 1 час.
- После этого крылышки одним слоем выложите на смазанную маслом фольгу и отправьте в разогретую до180 — 190 градусов духовку на 40 минут.
Крылышки Карри в горчичном соусе-готовы!
Вы сможете превратить повседневные блюдо в настоящий шедевр. Крылышки по этому рецепту получаются сочными с приятным вкусом карри. Объедение! Можете смело подавать к столу!
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