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Крылышки Карри в горчичном соусе. Мясо получается мягким и ароматным

Крылышки Карри в горчичном соусе невероятно ароматные и вкусные, они понравятся всем без исключения.. Такое блюдо можно подавать с рисом, который хорошо сочетается с приправой карри.

Крылышки Карри: ингредиенты

Крылышки Карри в горчичном соусе

  1. Куриные крылышки — 350-400 г. (триста пятьдесят – четыреста грамм)
  2. Горчица – 2 ч. (две чайные ложки)
  3. Растительное масло – 1 ст. (одна столовая ложка)
  4. Приправа карри — 1,5 ч. (одна с половиной чайной ложки)
  5. Соль, чёрный перец по вкусу

Способ приготовления:

  • Промойте куриные крылышки, при желании можете их разрезать.
  • Приправьте перцем и солью.
  • Для придания более яркого цвета добавьте к мясу ароматную и вкусную приправу карри.
  • Затем положите горчицу.
  • Тщательно перемешайте мясо со специями и поставьте в холодильник мариноваться на 1 час.
  • После этого крылышки одним слоем выложите на смазанную маслом фольгу и отправьте в разогретую до180 — 190 градусов духовку на 40 минут.

 

Крылышки Карри в горчичном соусе-готовы!

Крылышки Карри в горчичном соусе. Мясо получается мягким и ароматным 2

Вы сможете превратить повседневные блюдо в настоящий шедевр. Крылышки по этому рецепту получаются сочными с приятным вкусом карри. Объедение! Можете смело подавать к столу!

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