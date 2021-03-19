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Крем Мокрое безе . Получается всегда нежным и насыщенным

Крем Мокрое безе — такой вкусный и ароматный. Отличный вариант и для праздничного украшения.

Крем Мокрое безе

Крем Мокрое безе: ингредиенты

  1. 1 (один) стакан — сахара
  2. 1 (один) пакетик — ванилина
  3. 4 (четыре) шт — яичного белка
  4. 1/4 ч. ложки — лимонной кислоты

Рецепт приготовления:

  • Взбейте белки при помощи миксера
  • Добавьте сахарный песок, ванилин и лимонную кислоту
  • Поставьте на водяную баню, чтобы вода уже кипела и взбивайте миксером пятнадцать минут
  • Масса получится белоснежной и пышной
  • Когда на креме появятся следы от венчика (крем начнет наворачиваться на венчики), то снимите кастрюльку и взбивайте еще 4 минуты
  • Дайте крему остыть
  • Можно крем красить после приготовления, пищевой краской
  • Крем Мокрое безе получается очень стойким, вкусным и нежным, как зефир! Этот вид крема является чем-то средним между жидким кремом и зефиром. Дело в том, что при застывании он твердеет, поэтому его можно использовать по-разному. Мокрое безе — это хорошенько взбитый белок с сахаром и лимонной кислотой. Почему из него не готовят безе, вы спросите. Я отвечу: Готовят. Только безе запекают, а мокрое безе нужно нагревать на водяной бане, взбивая миксером. Вся фишка в том, что белок очень хорошо поднимается, нагреваясь. Ни в коем случае нельзя останавливать миксер, пока не снимете белок с плиты.
    Готовьте с удовольствием, и на здоровье. И будьте уверены, что все получится!
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