Крем Мокрое безе . Получается всегда нежным и насыщенным

Крем Мокрое безе — такой вкусный и ароматный. Отличный вариант и для праздничного украшения.
Крем Мокрое безе: ингредиенты
- 1 (один) стакан — сахара
- 1 (один) пакетик — ванилина
- 4 (четыре) шт — яичного белка
- 1/4 ч. ложки — лимонной кислоты
Рецепт приготовления:
- Взбейте белки при помощи миксера
- Добавьте сахарный песок, ванилин и лимонную кислоту
- Поставьте на водяную баню, чтобы вода уже кипела и взбивайте миксером пятнадцать минут
- Масса получится белоснежной и пышной
- Когда на креме появятся следы от венчика (крем начнет наворачиваться на венчики), то снимите кастрюльку и взбивайте еще 4 минуты
- Дайте крему остыть
- Можно крем красить после приготовления, пищевой краской
- Крем Мокрое безе получается очень стойким, вкусным и нежным, как зефир! Этот вид крема является чем-то средним между жидким кремом и зефиром. Дело в том, что при застывании он твердеет, поэтому его можно использовать по-разному. Мокрое безе — это хорошенько взбитый белок с сахаром и лимонной кислотой. Почему из него не готовят безе, вы спросите. Я отвечу: Готовят. Только безе запекают, а мокрое безе нужно нагревать на водяной бане, взбивая миксером. Вся фишка в том, что белок очень хорошо поднимается, нагреваясь. Ни в коем случае нельзя останавливать миксер, пока не снимете белок с плиты. Готовьте с удовольствием, и на здоровье. И будьте уверены, что все получится!
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