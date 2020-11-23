Скатерть-Самобранка

5 238 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Jelena L
    А вот солить сразу не желательно! Можно подсолить в тарелке. Особенно детям.Бульон из куриных...
  • Жанна Гайдешар
    На фото : курица отварная .Салат, который бу...
  • Валентина Нетипанова
    немного соли это из какого расчета? На литр сколько нужно соли?Рис для плова бол...

Пирожки на кефире с очень вкусной начинкой! Не впитывают в себя растительное масло

Тесто, сделанное на кефире, получается мягким, нежным, долго остается свежим. Мне еще нравится, что во время обжаривания, пирожки не впитывают в себя растительное масло. Начинку выбирайте любую, по своему вкусу.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • яйца, 2 шт;
  • сметана, 2 ст.л;
  • масло сливочное, 200 г;
  • кефир, 1 л;
  • соль, 0.5 ч.л;
  • сода, 1 ч.л;
  • сыр;
  • мука.

Процесс приготовления

Сыра берите больше, чтобы начинка была очень вкусной и совсем сырной.

Яйца смешиваем с солью и взбиваем венчиком.

Вливаем кефир комнатной температуры и смешиваем до однородности.

Всыпаем соду и перемешиваем. Оставляем на 15 минут.

Сливочное масло делим на две части и одну растапливаем.

Вливаем в тесто растопленное сливочное масло, сметану, растительное масло (1 ст,л) , перемешиваем.

Муку просеиваем и частями вводим в тесто.

Вымешиваем густое тесто, накрываем тесто и оставляем на 1 час.

Сыр трем на крупной терке и смешиваем со сливочным маслом, тоже для удобства натертым на терке.

Формируем пирожки и обжариваем на разогретом растительном масле с двух сторон.

Пирожки на кефире с очень вкусной начинкой! Не впитывают в себя растительное масло

Это тесто хорошо еще тем, что вы можете его спокойно положить в холодильник и использовать на следующий день с другой начинкой.

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх