Пирожки на кефире с очень вкусной начинкой! Не впитывают в себя растительное масло

Тесто, сделанное на кефире, получается мягким, нежным, долго остается свежим. Мне еще нравится, что во время обжаривания, пирожки не впитывают в себя растительное масло. Начинку выбирайте любую, по своему вкусу.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яйца, 2 шт;

сметана, 2 ст.л;

масло сливочное, 200 г;

кефир, 1 л;

соль, 0.5 ч.л;

сода, 1 ч.л;

сыр;

мука.

Процесс приготовления

Сыра берите больше, чтобы начинка была очень вкусной и совсем сырной.

Яйца смешиваем с солью и взбиваем венчиком.

Вливаем кефир комнатной температуры и смешиваем до однородности.

Всыпаем соду и перемешиваем. Оставляем на 15 минут.

Сливочное масло делим на две части и одну растапливаем.

Вливаем в тесто растопленное сливочное масло, сметану, растительное масло (1 ст,л) , перемешиваем.

Муку просеиваем и частями вводим в тесто.

Вымешиваем густое тесто, накрываем тесто и оставляем на 1 час.

Сыр трем на крупной терке и смешиваем со сливочным маслом, тоже для удобства натертым на терке.

Формируем пирожки и обжариваем на разогретом растительном масле с двух сторон.

Это тесто хорошо еще тем, что вы можете его спокойно положить в холодильник и использовать на следующий день с другой начинкой.