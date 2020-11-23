Пирожки на кефире с очень вкусной начинкой! Не впитывают в себя растительное масло

Тесто, сделанное на кефире, получается мягким, нежным, долго остается свежим. Мне еще нравится, что во время обжаривания, пирожки не впитывают в себя растительное масло. Начинку выбирайте любую, по своему вкусу.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- яйца, 2 шт;
- сметана, 2 ст.л;
- масло сливочное, 200 г;
- кефир, 1 л;
- соль, 0.5 ч.л;
- сода, 1 ч.л;
- сыр;
- мука.
Процесс приготовления
Сыра берите больше, чтобы начинка была очень вкусной и совсем сырной.
Яйца смешиваем с солью и взбиваем венчиком.
Вливаем кефир комнатной температуры и смешиваем до однородности.
Всыпаем соду и перемешиваем. Оставляем на 15 минут.
Сливочное масло делим на две части и одну растапливаем.
Вливаем в тесто растопленное сливочное масло, сметану, растительное масло (1 ст,л) , перемешиваем.
Муку просеиваем и частями вводим в тесто.
Вымешиваем густое тесто, накрываем тесто и оставляем на 1 час.
Сыр трем на крупной терке и смешиваем со сливочным маслом, тоже для удобства натертым на терке.
Формируем пирожки и обжариваем на разогретом растительном масле с двух сторон.
Это тесто хорошо еще тем, что вы можете его спокойно положить в холодильник и использовать на следующий день с другой начинкой.
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