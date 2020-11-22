Методом проб и ошибок я нашла для себя рецепт настоящих сырников: не расплываются при жарке

Я знаю, что очень многие никогда не делают сырники – сказывается первый неудачный опыт, когда сырники просто разваливаются на сковороде или получаются жесткими, безвкусными. У меня тоже были такие ситуации, но потом меня научили делать самые вкусные сырники. Делюсь с вами.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- творог, 500 г;
- яйцо, 1 шт;
- соль щепотка;
- сахар, 1 ст.л;
- манная крупа, 2 ст.л.
Процесс приготовления
Творог отвешиваем, чтобы стекла вся жидкость.
Смешиваем творог с щепоткой соли и сахаром, яйцом до однородности.
Совет: соль многие не добавляют, но здесь, как с выпечкой – чтобы сделать вкус ярче, добавляем немного соли.
Всыпаем манную крупу, перемешиваем и оставляем на 20 минут для набухания манки.
Перемешиваем и если масса получилась жидкой и вы видите, что она не будет держать форму, всыпаем еще манной крупы.
Формируем сырники, обваливаем их в муке.
Разогреваем растительное масло и обжариваем с двух сторон.
Если вы предпочитаете сладкие сырники, посыпьте их дополнительно сахарной пудрой или подавайте со сметаной, взбитой с пудрой.
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