Методом проб и ошибок я нашла для себя рецепт настоящих сырников: не расплываются при жарке

Я знаю, что очень многие никогда не делают сырники – сказывается первый неудачный опыт, когда сырники просто разваливаются на сковороде или получаются жесткими, безвкусными. У меня тоже были такие ситуации, но потом меня научили делать самые вкусные сырники. Делюсь с вами.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

творог, 500 г;

яйцо, 1 шт;

соль щепотка;

сахар, 1 ст.л;

манная крупа, 2 ст.л.

Процесс приготовления

Творог отвешиваем, чтобы стекла вся жидкость.

Смешиваем творог с щепоткой соли и сахаром, яйцом до однородности.

Совет: соль многие не добавляют, но здесь, как с выпечкой – чтобы сделать вкус ярче, добавляем немного соли.

Всыпаем манную крупу, перемешиваем и оставляем на 20 минут для набухания манки.

Перемешиваем и если масса получилась жидкой и вы видите, что она не будет держать форму, всыпаем еще манной крупы.

Формируем сырники, обваливаем их в муке.

Разогреваем растительное масло и обжариваем с двух сторон.