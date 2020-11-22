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Методом проб и ошибок я нашла для себя рецепт настоящих сырников: не расплываются при жарке

Я знаю, что очень многие никогда не делают сырники – сказывается первый неудачный опыт, когда сырники просто разваливаются на сковороде или получаются жесткими, безвкусными. У меня тоже были такие ситуации, но потом меня научили делать самые вкусные сырники. Делюсь с вами.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • творог, 500 г;
  • яйцо, 1 шт;
  • соль щепотка;
  • сахар, 1 ст.л;
  • манная крупа, 2 ст.л.

Процесс приготовления

Творог отвешиваем, чтобы стекла вся жидкость.

Смешиваем творог с щепоткой соли и сахаром, яйцом до однородности.

Совет: соль многие не добавляют, но здесь, как с выпечкой – чтобы сделать вкус ярче, добавляем немного соли.

Всыпаем манную крупу, перемешиваем и оставляем на 20 минут для набухания манки.

Перемешиваем и если масса получилась жидкой и вы видите, что она не будет держать форму, всыпаем еще манной крупы.

Формируем сырники, обваливаем их в муке.

Разогреваем растительное масло и обжариваем с двух сторон.

Методом проб и ошибок я нашла для себя рецепт настоящих сырников: не расплываются при жарке

Если вы предпочитаете сладкие сырники, посыпьте их дополнительно сахарной пудрой или подавайте со сметаной, взбитой с пудрой.

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