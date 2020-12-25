Салат с копченой куриной грудкой: классический салат с новым вкусом

Салат с копченой куриной грудкой – отличный вариант для праздничного стола. Добавляем ананас, что делает вкус интересным и необычным.
Салат с копченой куриной грудкой: ингредиенты
- 200 (двести) гр – ананасов
- 250 (двести пятьдесят) гр – копченой курицы
- 3 (три) шт – яиц
- 100 (сто) гр – твердого сыра
- 3 (три) ст. ложки – майонеза
- Щепотка черного молотого перца
Салат с копченой куриной грудкой: рецепт
- Куриную грудку нарежьте средним кубиком. Но кожуру снимите
- Яйца отварите и нарежьте мелким кубиком
- Ананасы консервированные. Нарежьте средним кубиком
- Сыр натрите на крупной терке
- В салатницу выложите ингредиенты и заправьте майонезом. Поперчите
- Перемешайте
Салат с копченой куриной грудкой готов: Видео
В такой салатик я еще часто добавляю сухариков. В таком случае младшая половина семьи точно поест. Сухарики добавляем непосредственно перед подачей. Чтобы они оставались хрустящими. На здоровье.
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