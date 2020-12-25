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Салат с копченой куриной грудкой: классический салат с новым вкусом

Салат с копченой куриной грудкой – отличный вариант для праздничного стола. Добавляем ананас, что делает вкус интересным и необычным.

Салат с копченой куриной грудкой: ингредиенты

Салат с копченой куриной грудкой

  1. 200 (двести) гр – ананасов
  2. 250 (двести пятьдесят) гр – копченой курицы
  3. 3 (три) шт – яиц
  4. 100 (сто) гр – твердого сыра
  5. 3 (три) ст. ложки – майонеза
  6. Щепотка черного молотого перца

Салат с копченой куриной грудкой: рецепт

Салат с копченой куриной грудкой

  • Куриную грудку нарежьте средним кубиком. Но кожуру снимите
  • Яйца отварите и нарежьте мелким кубиком
  • Ананасы консервированные. Нарежьте средним кубиком
  • Сыр натрите на крупной терке
  • В салатницу выложите ингредиенты и заправьте майонезом. Поперчите
  • Перемешайте

Салат с копченой куриной грудкой готов: Видео

В такой салатик я еще часто добавляю сухариков. В таком случае младшая половина семьи точно поест. Сухарики добавляем непосредственно перед подачей. Чтобы они оставались хрустящими. На здоровье.

 

Салат с копченой куриной грудкой

 

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