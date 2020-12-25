Салат с копченой куриной грудкой: классический салат с новым вкусом

Салат с копченой куриной грудкой – отличный вариант для праздничного стола. Добавляем ананас, что делает вкус интересным и необычным.

Салат с копченой куриной грудкой: ингредиенты

200 (двести) гр – ананасов 250 (двести пятьдесят) гр – копченой курицы 3 (три) шт – яиц 100 (сто) гр – твердого сыра 3 (три) ст. ложки – майонеза Щепотка черного молотого перца

Салат с копченой куриной грудкой: рецепт

Куриную грудку нарежьте средним кубиком. Но кожуру снимите

Яйца отварите и нарежьте мелким кубиком

Ананасы консервированные. Нарежьте средним кубиком

Сыр натрите на крупной терке

В салатницу выложите ингредиенты и заправьте майонезом. Поперчите

Перемешайте

Салат с копченой куриной грудкой готов: Видео

В такой салатик я еще часто добавляю сухариков. В таком случае младшая половина семьи точно поест. Сухарики добавляем непосредственно перед подачей. Чтобы они оставались хрустящими. На здоровье.