Торт «Медовик» за 30 минут без лишних заморочек! Мой любимый рецепт

Это один из самых любимых в нашей семье рецептов. Я его люблю, потому что готовить совсем ничего, а семья потому, что торт получается очень вкусным, нежным и мягким.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- масло сливочное, 300 г;
- мед, 4 ст.л;
- сода, 2 ч.л;
- яйца, 4 шт;
- мука, 400 г;
- печенье, 200 г;
- сметана жирная, 1.5 – 2 л;
- пудра сахарная, 200 г;
- ванилин, загуститель для сметаны.
Процесс приготовления
Сахар смешиваем с медом и сливочным маслом размягченным. Кастрюлю берите с толстым дном, большую, чтобы масса не вытекла.
Растапливаем на плите, перемешиваем, чтобы все ингредиенты соединились.
Всыпаем соду и перемешиваем.
Когда масса перестанет пениться, снимаем с плиты и остужаем 5 минут.
Добавляем яйца и перемешиваем.
Муку просеиваем и частями всыпаем в массу. Вымешиваем тесто, которое должно быть густым, как домашняя сметана.
Противень (берите сразу 2 штуки) застилаем пергаментом и разливаем тесто. Разравниваем.
Выпекаем при 180 градусах от 5 до 7 минут. Следите, чтобы не сгорели.
Остужаем, обрезаем края, режем каждый корж на 2 части.
Сметану взбиваем с пудрой и загустителем для сметаны или сливок.
Обрезки вместе с печеньем измельчаем в крошку в блендере – будет обсыпать верх и бока торта.
Формируем торт, смазывая коржи кремом. Крема кладите много, коржи хоршо впитывают в себя.
Потом обсыпаем крошкой и ставим настаиваться на несколько часов в холодильник.
В крошку вы можете еще добавить ваниль по желанию, но он и так будет настолько медовым, что других ароматов и не нужно.
Свежие комментарии