Торт «Медовик» за 30 минут без лишних заморочек! Мой любимый рецепт

Это один из самых любимых в нашей семье рецептов. Я его люблю, потому что готовить совсем ничего, а семья потому, что торт получается очень вкусным, нежным и мягким.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

масло сливочное, 300 г;

мед, 4 ст.л;

сода, 2 ч.л;

яйца, 4 шт;

мука, 400 г;

печенье, 200 г;

сметана жирная, 1.5 – 2 л;

пудра сахарная, 200 г;

ванилин, загуститель для сметаны.

Процесс приготовления

Сахар смешиваем с медом и сливочным маслом размягченным. Кастрюлю берите с толстым дном, большую, чтобы масса не вытекла.

Растапливаем на плите, перемешиваем, чтобы все ингредиенты соединились.

Всыпаем соду и перемешиваем.

Когда масса перестанет пениться, снимаем с плиты и остужаем 5 минут.

Добавляем яйца и перемешиваем.

Муку просеиваем и частями всыпаем в массу. Вымешиваем тесто, которое должно быть густым, как домашняя сметана.

Противень (берите сразу 2 штуки) застилаем пергаментом и разливаем тесто. Разравниваем.

Выпекаем при 180 градусах от 5 до 7 минут. Следите, чтобы не сгорели.

Остужаем, обрезаем края, режем каждый корж на 2 части.

Сметану взбиваем с пудрой и загустителем для сметаны или сливок.

Обрезки вместе с печеньем измельчаем в крошку в блендере – будет обсыпать верх и бока торта.

Формируем торт, смазывая коржи кремом. Крема кладите много, коржи хоршо впитывают в себя.

Потом обсыпаем крошкой и ставим настаиваться на несколько часов в холодильник.