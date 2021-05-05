Домашний торт без пропитки. Простой рецепт лакомства со сливочным кремом

Домашний торт без пропитки можете обсыпать какао. Тогда у Вас получиться трюфельное чудо.
Домашний торт без пропитки: ингредиенты
- Мука — 350 гр. (триста пятьдесят грамм)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Молоко — 200 мл. (двести миллилитров)
- Кипяток — 200 мл. (двести миллилитров)
- Сахар — 200 гр. (двести грамм)
- Какао — 5 ст. л (пять столовых ложек)
- Сода — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
- Растительное масло — 100 мл. (сто миллилитров)
- Разрыхлитель — 10 гр. (десять грамм)
Крем:
- Сливочное масло — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Сгущёнка — 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
Глазурь:
- Шоколад — 80 гр. (восемьдесят грамм)
- Сливочное масло — 10 гр. (десять грамм)
- Молоко или сливки — 50 мл. (пятьдесят миллилитров)
Пошаговое приготовление:
- Просейте муку и все сухие ингредиенты соедините.
- Молоко, яйца и растительное масло смешайте, взбейте миксером, влейте кипяток, продолжая взбивать.
- Частями всыпайте сухую смесь и взбивайте до однородности. Тесто должно получиться жидковатым.
- Застелите форму пергаментом и вылейте тесто.
- Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 20-25 минут.
- Крем: размягчённое масло взбейте до пышности и частями вливайте сгущёнку, взбейте до однородности.
- Глазурь: молоко нагрейте со сливочным маслом, растопите в смеси куски шоколада и перемешайте до однородности.
- После остывания бисквит разрежьте на 2-4 коржа, смажьте кремом и украсьте по своему вкусу.
Домашний торт без пропитки получается безмерно нежным и мягким.
Пеките на здоровье!
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