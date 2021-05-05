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Домашний торт без пропитки. Простой рецепт лакомства со сливочным кремом

Домашний торт без пропитки можете обсыпать какао. Тогда у Вас получиться трюфельное чудо.

Домашний торт без пропитки: ингредиенты

Домашний торт без пропитки

  1. Мука — 350 гр. (триста пятьдесят грамм)
  2. Яйца — 2 шт. (две штуки)
  3. Молоко — 200 мл. (двести миллилитров)
  4. Кипяток — 200 мл. (двести миллилитров)
  5. Сахар — 200 гр. (двести грамм)
  6. Какао — 5 ст. л (пять столовых ложек)
  7. Сода — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
  8. Растительное масло — 100 мл. (сто миллилитров)
  9. Разрыхлитель — 10 гр. (десять грамм)

Крем:

  1. Сливочное масло — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  2. Сгущёнка — 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)

Глазурь:

  1. Шоколад — 80 гр. (восемьдесят грамм)
  2. Сливочное масло — 10 гр. (десять грамм)
  3. Молоко или сливки — 50 мл. (пятьдесят миллилитров)

Пошаговое приготовление:

  • Просейте муку и все сухие ингредиенты соедините.
  • Молоко, яйца и растительное масло смешайте, взбейте миксером, влейте кипяток, продолжая взбивать.
  • Частями всыпайте сухую смесь и взбивайте до однородности. Тесто должно получиться жидковатым.
  • Застелите форму пергаментом и вылейте тесто.
  • Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 20-25 минут.
  • Крем: размягчённое масло взбейте до пышности и частями вливайте сгущёнку, взбейте до однородности.
  • Глазурь: молоко нагрейте со сливочным маслом, растопите в смеси куски шоколада и перемешайте до однородности.
  • После остывания бисквит разрежьте на 2-4 коржа, смажьте кремом и украсьте по своему вкусу.

Домашний торт без пропитки получается безмерно нежным и мягким.

Домашний торт без пропитки. Простой рецепт лакомства со сливочным кремом 2

Пеките на здоровье!

 

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