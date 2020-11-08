Хворост на водке: хрустящие палочки особенно понравятся маленьким деткам!

Хворост на водке – безумно вкусное лакомство. Идеально для десерта к чаю, молоку, какао. Ингредиенты все доступные.
Хворост на водке: ингредиенты
- 400 (четыреста) гр – муки
- 1 (одна) шт – яиц
- 100 (сто) мл – молока
- 2 (две) ст. ложки – водки
- 1 (один) гр – ванилина
- 50 (пятьдесят) гр – сахарной пудры
- 250 (двести пятьдесят) мл – растительного масла
Хворост на водке: рецепт
- Муку просейте и смешайте с ванилином. Затем добавьте яйцо
- Потом в эту массу водку и молоко
- Замесите тугое тесто
- Раскатайте очень тонко одну часть теста. Раскатанный пласт нарежьте фигурным ножом на полосы
- А полосы на ромбики. Ромбики разрежьте в центре. Один кончик полоски просуньте в середину надреза
- В сковороду налейте растительное масло и обжарьте заготовки хвороста до золотистого цвета с двух сторон
- Горячий хворост посыпьте сахарной пудрой
Хворост на водке готов!
Почему мы используем водку – для того, чтобы хворост был хрустящим. Обязательно возьмите этот трюк на заметку. На здоровье.
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