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Хворост на водке: хрустящие палочки особенно понравятся маленьким деткам!

Хворост на водке – безумно вкусное лакомство. Идеально для десерта к чаю, молоку, какао. Ингредиенты все доступные.

Хворост на водке: ингредиенты

Хворост на водке

  1. 400 (четыреста) гр – муки
  2. 1 (одна) шт – яиц
  3. 100 (сто) мл – молока
  4. 2 (две) ст. ложки – водки
  5. 1 (один) гр – ванилина
  6. 50 (пятьдесят) гр – сахарной пудры
  7. 250 (двести пятьдесят) мл – растительного масла

Хворост на водке: рецепт

Хворост на водке

  • Муку просейте и смешайте с ванилином. Затем добавьте яйцо
  • Потом в эту массу водку и молоко
  • Замесите тугое тесто
  • Раскатайте очень тонко одну часть теста. Раскатанный пласт нарежьте фигурным ножом на полосы
  • А полосы на ромбики. Ромбики разрежьте в центре. Один кончик полоски просуньте в середину надреза
  • В сковороду налейте растительное масло и обжарьте заготовки хвороста до золотистого цвета с двух сторон
  • Горячий хворост посыпьте сахарной пудрой

Хворост на водке готов!

Хворост на водке

Почему мы используем водку – для того, чтобы хворост был хрустящим. Обязательно возьмите этот трюк на заметку. На здоровье.

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