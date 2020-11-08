Хворост на водке: хрустящие палочки особенно понравятся маленьким деткам!

Хворост на водке – безумно вкусное лакомство. Идеально для десерта к чаю, молоку, какао. Ингредиенты все доступные.

Хворост на водке: ингредиенты

400 (четыреста) гр – муки 1 (одна) шт – яиц 100 (сто) мл – молока 2 (две) ст. ложки – водки 1 (один) гр – ванилина 50 (пятьдесят) гр – сахарной пудры 250 (двести пятьдесят) мл – растительного масла

Хворост на водке: рецепт

Муку просейте и смешайте с ванилином. Затем добавьте яйцо

Потом в эту массу водку и молоко

Замесите тугое тесто

Раскатайте очень тонко одну часть теста. Раскатанный пласт нарежьте фигурным ножом на полосы

А полосы на ромбики. Ромбики разрежьте в центре. Один кончик полоски просуньте в середину надреза

В сковороду налейте растительное масло и обжарьте заготовки хвороста до золотистого цвета с двух сторон

Горячий хворост посыпьте сахарной пудрой

Хворост на водке готов!

Почему мы используем водку – для того, чтобы хворост был хрустящим. Обязательно возьмите этот трюк на заметку. На здоровье.