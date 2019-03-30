Попробовала в кафешке такие же, но сладкие. Дома приготовила с соленной начинкой

Вкусная закуска из лаваша для быстрого перекуса!
Нам потребуются:
Тонкий лаваш — 1 упаковка
Плавленый сыр — 200 г
Колбаса — 250 г
Помидоры — 200 г
Чеснок — 1 зубчик
Укроп — 50 г
Яйца — 2 шт.
Мука — 1,5 ч. л.
Приготовление:
1. Нарезаем колбасу и томаты, измельчаем чеснок и укроп.
2. Делим лаваш на пару квадратных кусочков. Берем один и
смазываем его плавленным сыром, посыпаем укропом и чесноком,
выкладываем колбасу и томаты, накрываем другим кусочком.
3. Повторяем со всеми кусочками лаваша. Получившийся «торт»
нарезаем на прямоугольники.
4. В емкости смешиваем муку с яйцом, обмакиваем каждый
прямоугольник и выкладываем на разогретую сковороду, обжариваем с обеих сторон.
Подаем с греческим йогуртом или сметаной.
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