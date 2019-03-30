Попробовала в кафешке такие же, но сладкие. Дома приготовила с соленной начинкой

Нам потребуются:

Тонкий лаваш — 1 упаковка

Плавленый сыр — 200 г

Колбаса — 250 г

Помидоры — 200 г

Чеснок — 1 зубчик

Укроп — 50 г

Яйца — 2 шт.

Мука — 1,5 ч. л.

Приготовление:

1. Нарезаем колбасу и томаты, измельчаем чеснок и укроп.

2. Делим лаваш на пару квадратных кусочков. Берем один и

смазываем его плавленным сыром, посыпаем укропом и чесноком,

выкладываем колбасу и томаты, накрываем другим кусочком.

3. Повторяем со всеми кусочками лаваша. Получившийся «торт»

нарезаем на прямоугольники.

4. В емкости смешиваем муку с яйцом, обмакиваем каждый

прямоугольник и выкладываем на разогретую сковороду, обжариваем с обеих сторон.

Подаем с греческим йогуртом или сметаной.