Пирожки тонкие с картошкой. Постная кухня, но я такие пирожки готов есть каждый день, 365 раз в году - такие вкусные...

Пирожки вы мои, пирожки

Принуждать вас всех съесть нет нужды

Если вижу вас рядом с собой —

Я вас сцапаю, съем и отбой

Из неизданного

Вчера опять чего-то захотелось вкусненького ни с того ни с сего. В доме шаром покати, ну как шаром? Вроде всё есть, но ничего не хочется. Не хочется ни маринованного, ни консервированного овощного счастья, не хочется(да и нельзя пока) мяса с курой, не хочется яичницы, вообще не хочется щей постных, которые не пахнут мясом. Так бывает у зажравшейся(в виже меня) части населения наших рыбеней. Пирожков… Пирожков хочется и хочется чего-нибудь яркого — лета хочется и вишни с малинами.

Вчера сидел вспоминал какие Бабушка и Мама пирожки вкусные вечно готовили. Обычные, тонко раскатанные скалкой пирожки с картошкой на постном масле. Я эти пирожки любил чуть не больше, чем все остальные с ливером или с зеленым луком и яйцом. Эти пирожки тонкие были лидером в моем пирожковом рейтинге и так сложилось, что именно их я толком готовить не умею. Печаль моя светла…

Вчера вот опять попытался их смастрячить. И для этих пирожков у нас с собой было:

Начинка:

Картошка вкусная, рассыпчатая

Лук репчатый

Укроп свежий

Тесто:

Картофельный отвар

Мука

Растительное масло

Картошку чистим, нарезаем и ставить вариться на пюре.

Со сваренной картошки сливаем отвар, остужаем его и на этом отваре заводим тесто.

На тесто у меня пошло 350 мл отвара, пара столовых ложек растительного масла и около пятиста граммов муки, в общем тесто должно получиться как на вареники или пельмени. Не совсем-совсем жесткое, а такое податливое и упругое одновременно. В общем легко раскатываться должно тесто.

Пока тесто расстаивается мнем картошку, жарим до красивого цвета репчатый лук, смешиваем картошку, лук и укроп. Картошка должна быть без комочков, чтобы потом эти комочки не рвали тесто при раскатывании пирожков.

Я лепил пирожки-гиганты, по другому у меня не получается. Но Радость моя мне назамечала, что лепить надо пирожки меньше в два раза по размеру. Вполне может быть и так. Я помню в детстве ел именно «лапти».

В общем с размерами можно экспериментировать — это не очень важная часть приготовления пирожков. Самая важная это тонко-тонко раскатанные пирожки.

Отрываем от готового теста кусочек, раскатываем его в лепешку, толщиной около двух-трех миллиметров, кладем картошку, защипляем как обычный пирожок и раскатываем всё это до тончайшего состояния, но чтобы не порвались. У Мамы иногда рвались, но она на это особого внимания не обращала, при жарке начинка не выплывает.

Жарить пирожки на медленном огне, на растительном масле, под крышкой. Масла на сковороду лить немного, лишь бы не сухая была. Жарить с каждой стороны минуты по три-пять. До румяного красивого состояния. Тонкое тесто прожарится наверняка.

Приготовленные пирожки складываем на блюдо и накрываем крышкой, чтобы они немного пропарились и стали мягкими, такие пирожки вкуснее остывшие и размягчившиеся собственным паром.

В готовом виде пирожки должны быть толщиной миллиметров пять, а лучше тоньше.

У меня опять получились толстые, не могу раскатать до тончайшего состояния, боюсь что порвутся и вообще ничего не выйдет и от этой толстоты пирожковой тесто грубее, чем хотелось бы. В следующий раз буду пытаться добиться того самого результата из детства, а вдруг выйдет?

Хороши эти пирожки со сладким чаем, со сметаной и просто так, мимо проходя мимо сола цапнуть пирожок и съесть его как «пироженку».

такие дела