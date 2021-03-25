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Пирожки тонкие с картошкой. Постная кухня, но я такие пирожки готов есть каждый день, 365 раз в году — такие вкусные

Пирожки вы мои, пирожки
Принуждать вас всех съесть нет нужды
Если вижу вас рядом с собой —
Я вас сцапаю, съем и отбой

Из неизданного

Вчера опять чего-то захотелось вкусненького ни с того ни с сего. В доме шаром покати, ну как шаром? Вроде всё есть, но ничего не хочется. Не хочется ни маринованного, ни консервированного овощного счастья, не хочется(да и нельзя пока) мяса с курой, не хочется яичницы, вообще не хочется щей постных, которые не пахнут мясом. Так бывает у зажравшейся(в виже меня) части населения наших рыбеней. Пирожков… Пирожков хочется и хочется чего-нибудь яркого — лета хочется и вишни с малинами.

Вчера сидел вспоминал какие Бабушка и Мама пирожки вкусные вечно готовили. Обычные, тонко раскатанные скалкой пирожки с картошкой на постном масле. Я эти пирожки любил чуть не больше, чем все остальные с ливером или с зеленым луком и яйцом. Эти пирожки тонкие были лидером в моем пирожковом рейтинге и так сложилось, что именно их я толком готовить не умею. Печаль моя светла…

Вчера вот опять попытался их смастрячить. И для этих пирожков у нас с собой было:

Начинка:

Картошка вкусная, рассыпчатая
Лук репчатый
Укроп свежий

Тесто:

Картофельный отвар
Мука
Растительное масло

Картошку чистим, нарезаем и ставить вариться на пюре.

Со сваренной картошки сливаем отвар, остужаем его и на этом отваре заводим тесто.

На тесто у меня пошло 350 мл отвара, пара столовых ложек растительного масла и около пятиста граммов муки, в общем тесто должно получиться как на вареники или пельмени. Не совсем-совсем жесткое, а такое податливое и упругое одновременно. В общем легко раскатываться должно тесто.

Пока тесто расстаивается мнем картошку, жарим до красивого цвета репчатый лук, смешиваем картошку, лук и укроп. Картошка должна быть без комочков, чтобы потом эти комочки не рвали тесто при раскатывании пирожков.

Я лепил пирожки-гиганты, по другому у меня не получается. Но Радость моя мне назамечала, что лепить надо пирожки меньше в два раза по размеру. Вполне может быть и так. Я помню в детстве ел именно «лапти».

Пирожки тонкие с картошкой. Постная кухня, но я такие пирожки готов есть каждый день, 365 раз в году - такие вкусные...

В общем с размерами можно экспериментировать — это не очень важная часть приготовления пирожков. Самая важная это тонко-тонко раскатанные пирожки.

Отрываем от готового теста кусочек, раскатываем его в лепешку, толщиной около двух-трех миллиметров, кладем картошку, защипляем как обычный пирожок и раскатываем всё это до тончайшего состояния, но чтобы не порвались. У Мамы иногда рвались, но она на это особого внимания не обращала, при жарке начинка не выплывает.

Пирожки тонкие с картошкой. Постная кухня, но я такие пирожки готов есть каждый день, 365 раз в году - такие вкусные...

Жарить пирожки на медленном огне, на растительном масле, под крышкой. Масла на сковороду лить немного, лишь бы не сухая была. Жарить с каждой стороны минуты по три-пять. До румяного красивого состояния. Тонкое тесто прожарится наверняка.

Пирожки тонкие с картошкой. Постная кухня, но я такие пирожки готов есть каждый день, 365 раз в году - такие вкусные...

Приготовленные пирожки складываем на блюдо и накрываем крышкой, чтобы они немного пропарились и стали мягкими, такие пирожки вкуснее остывшие и размягчившиеся собственным паром.

Пирожки тонкие с картошкой. Постная кухня, но я такие пирожки готов есть каждый день, 365 раз в году - такие вкусные...

В готовом виде пирожки должны быть толщиной миллиметров пять, а лучше тоньше.

У меня опять получились толстые, не могу раскатать до тончайшего состояния, боюсь что порвутся и вообще ничего не выйдет и от этой толстоты пирожковой тесто грубее, чем хотелось бы. В следующий раз буду пытаться добиться того самого результата из детства, а вдруг выйдет?

Хороши эти пирожки со сладким чаем, со сметаной и просто так, мимо проходя мимо сола цапнуть пирожок и съесть его как «пироженку».

такие дела

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