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Рыбный суп с плавленым сыром. Восхитительное первое блюдо для любителей рыбки

Рыбный суп с плавленым сыром — это просто взрыв вкусов. Любители различных супов не пройдут мимо такого ароматного и сытного блюда.

Рыбный суп с плавленым сыром: ингредиенты

Рыбный суп с плавленым сыром

  1. Большой клубень картофеля — 1 шт. (одна штука)
  2. Сёмга либо другая рыба — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  3. Одна небольшая луковица
  4. Плавленый или мягкий козий сыр — 100 гр. (сто грамм)
  5. Рубленая зелень укропа — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  6. Соль — по вкусу

Способ приготовления:

  • Рыбу промойте, обработайте, разделите на куски среднего размера.
  • Лук нарежьте мелкими кубиками.
  • Картофель нарежьте небольшими брусочками.
  • В кастрюлю налейте холодную воду, поместите в неё рыбу и варите до готовности.
  • После того, как бульон приготовится, поместите туда овощи и варите 10 минут на умеренном огне под закрытой крышкой. После этого в суп добавьте нарезанный на кусочки плавленый сыр и варите до его полного растворения.

Рыбный суп с плавленым сыром готов к подаче на стол.

Рыбный суп с плавленым сыром. Восхитительное первое блюдо для любителей рыбки 8

Прияного аппетита!

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