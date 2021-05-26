Рыбный суп с плавленым сыром. Восхитительное первое блюдо для любителей рыбки

Рыбный суп с плавленым сыром — это просто взрыв вкусов. Любители различных супов не пройдут мимо такого ароматного и сытного блюда.
Рыбный суп с плавленым сыром: ингредиенты
- Большой клубень картофеля — 1 шт. (одна штука)
- Сёмга либо другая рыба — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Одна небольшая луковица
- Плавленый или мягкий козий сыр — 100 гр. (сто грамм)
- Рубленая зелень укропа — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Рыбу промойте, обработайте, разделите на куски среднего размера.
- Лук нарежьте мелкими кубиками.
- Картофель нарежьте небольшими брусочками.
- В кастрюлю налейте холодную воду, поместите в неё рыбу и варите до готовности.
- После того, как бульон приготовится, поместите туда овощи и варите 10 минут на умеренном огне под закрытой крышкой. После этого в суп добавьте нарезанный на кусочки плавленый сыр и варите до его полного растворения.
Рыбный суп с плавленым сыром готов к подаче на стол.
Прияного аппетита!
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