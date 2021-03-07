Нашел очень простой способ, как избавиться от брызг горячего масла. Открыл для себя Америку

Как часто на кухне вы сталкиваетесь с проблемой брызг от масла? Скорее всего, каждый день, когда готовите обед, ужин. Поэтому приходится постоянно заниматься уборкой после готовки и чистить стены, рабочие поверхности, пол, мебель, даже иногда и окна.

Недавно был я в магазине и увидел интересную штучку, которую купил и испробовал на своей кухне.

Стоимость такого брызгогасителя доступная всем, вещь полезная и простая, поэтому советую.

Испробовал я ее, когда жарил рыбу и знаете, с проблемой брызг масла, я больше не сталкиваюсь, ставлю на сковороду и спокойно готовлю блюда.

Благодаря тому, что по своей сути, это сито с мелкими ячейками, через которые проходит воздух, блюдо не будет пропаренным, тушенным, а будет таким, как нужно – обжаренным, с корочкой.

Всем советую сходить в магазин и купить такую удобную и практичную мелочь, которая помогает забывать о частой уборке кухни. В магазине есть разные улавливатели жира, на любой диаметр сковороды, с удобными ручками, которые не нагреваются. Вы точно подберете себе нужный вариант или купите целый набор: я уже отметил, что цены бюджетные и доступные.