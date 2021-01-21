Хрустящий хлеб в рукаве. Новый рецепт

Хочу поделиться с вами простым, но вместе с тем, оригинальным рецептом домашнего хлеба. Необычность рецепта в процессе его готовки: будем запекать в рукаве. Когда я первый раз попробовала, просто была в шоке – мягкий, воздушный, с ароматной хрустящей корочкой, очень вкусный хлеб.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- вода теплая, 400 мл;
- мука, около 700 г;
- дрожжи живые, 25 г;
- соль, 1.5 ч.л;
- сахар, 1 ч.л;
- масло растительное, 3 + 2 ст.л.
Процесс приготовления
Муку берите высшего сорта – от ее качества во многом будет зависеть удачный результат выпекания хлеба.
Растворяем в теплой воде дрожжи, вливаем растительное масло, всыпаем соль и сахар. Хорошо перемешиваем.
Просеиваем муку и добавляем в массу.
Совет: муки вам потребуется около 650 – 77 г, поэтому всыпаем большую часть и потом, если потребуется еще добавите.
Вымешиваем тесто, оно будет немного липким, мягким.
Накрываем и отправляем в теплое место на 1 час.
Обминаем тесто – собираем с края со всех сторон в середину в миске. Опять накрываем и отправляем еще на 30 минут в теплое место.
Стол присыпаем мукой, выкладываем тесто и формируем его в форме батона.
Делаем надрезы на батоне и присыпаем немного мукой.
Противень застилаем пергаментом.
Батон укладываем в рукав для запекания, фиксируем края рукава.
Оставляем на 25 минут тесто.
Отправляем в холодную духовку и включаем 200 градусов. Время выпечки 45 минут.
Убираем рукав и оставляем батон остывать.
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