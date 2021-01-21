Хрустящий хлеб в рукаве. Новый рецепт

Хочу поделиться с вами простым, но вместе с тем, оригинальным рецептом домашнего хлеба. Необычность рецепта в процессе его готовки: будем запекать в рукаве. Когда я первый раз попробовала, просто была в шоке – мягкий, воздушный, с ароматной хрустящей корочкой, очень вкусный хлеб.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

вода теплая, 400 мл;

мука, около 700 г;

дрожжи живые, 25 г;

соль, 1.5 ч.л;

сахар, 1 ч.л;

масло растительное, 3 + 2 ст.л.

Процесс приготовления

Муку берите высшего сорта – от ее качества во многом будет зависеть удачный результат выпекания хлеба.

Растворяем в теплой воде дрожжи, вливаем растительное масло, всыпаем соль и сахар. Хорошо перемешиваем.

Просеиваем муку и добавляем в массу.

Совет: муки вам потребуется около 650 – 77 г, поэтому всыпаем большую часть и потом, если потребуется еще добавите.

Вымешиваем тесто, оно будет немного липким, мягким.

Накрываем и отправляем в теплое место на 1 час.

Обминаем тесто – собираем с края со всех сторон в середину в миске. Опять накрываем и отправляем еще на 30 минут в теплое место.

Стол присыпаем мукой, выкладываем тесто и формируем его в форме батона.

Делаем надрезы на батоне и присыпаем немного мукой.

Противень застилаем пергаментом.

Батон укладываем в рукав для запекания, фиксируем края рукава.

Оставляем на 25 минут тесто.

Отправляем в холодную духовку и включаем 200 градусов. Время выпечки 45 минут.

Убираем рукав и оставляем батон остывать.