Такую вкуснятину из фарша нужно срочно готовить. Гости просят рецепт мясных трубочек

Мясные трубочки с капустой – это очень вкусно. Рецепт очень прост, но колбаски будут сочными, мягкими и очень ароматными. Вы можете быстро их сделать на обед или ужин и даже подавать на праздничный стол.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- фарш, 600 г;
- капуста квашеная, 100 г;
- лук, 1 шт;
- яйцо, 1 шт;
- соль, перец, паприка;
- манная крупа, 5 – 6 ст.л;
- сухари панировочные, 100 г.
Процесс приготовления
Лук мелко режем или измельчаем при помощи блендера.
Капусту отжимаем от жидкости и измельчаем ножом.
Совет: если ваша квашеная капуста очень кислая, промойте ее предварительно под водой и отожмите от лишней жидкости.
Фарш берем любой и заправляем луком, паприкой, яйцом, капустой, перцем и солью.
Хорошо вымешиваем массу и всыпаем манную крупу. Вымешиваем и оставляем на время, минут на 10 – 15.
Формируем колбаски и обваливаем их в сухарях.
Разогреваем растительное масло и обжариваем колбаски на небольшом огне со всех 4 сторон: переворачивайте, чтобы они не подгорели.
Подаем, посыпав укропом, измельченным чесноком, с разными соусами и гарнирами.
Внутрь можно еще положить тертый сыр или соленый творог с укропом, обжаренные грибы с луком.
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