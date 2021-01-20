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Такую вкуснятину из фарша нужно срочно готовить. Гости просят рецепт мясных трубочек

Мясные трубочки с капустой – это очень вкусно. Рецепт очень прост, но колбаски будут сочными, мягкими и очень ароматными. Вы можете быстро их сделать на обед или ужин и даже подавать на праздничный стол.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • фарш, 600 г;
  • капуста квашеная, 100 г;
  • лук, 1 шт;
  • яйцо, 1 шт;
  • соль, перец, паприка;
  • манная крупа, 5 – 6 ст.л;
  • сухари панировочные, 100 г.

Процесс приготовления

Лук мелко режем или измельчаем при помощи блендера.

Капусту отжимаем от жидкости и измельчаем ножом.

Совет: если ваша квашеная капуста очень кислая, промойте ее предварительно под водой и отожмите от лишней жидкости.

Фарш берем любой и заправляем луком, паприкой, яйцом, капустой, перцем и солью.

Хорошо вымешиваем массу и всыпаем манную крупу. Вымешиваем и оставляем на время, минут на 10 – 15.

Формируем колбаски и обваливаем их в сухарях.

Разогреваем растительное масло и обжариваем колбаски на небольшом огне со всех 4 сторон: переворачивайте, чтобы они не подгорели.

Подаем, посыпав укропом, измельченным чесноком, с разными соусами и гарнирами.

Внутрь можно еще положить тертый сыр или соленый творог с укропом, обжаренные грибы с луком.

Такую вкуснятину из фарша нужно срочно готовить. Гости просят рецепт мясных трубочек

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