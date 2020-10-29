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Готовлю жареные пирожки по лучшему рецепту. Получаются пышные и самые вкусные

Такое тесто на сметане и воде не впитывает в себя много растительного масла, оно сохраняется воздушным, пирожки пышные. Вы можете делать их с разными начинками по своему вкусу.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • сметана,  стакан;
  • вода, 2.5 стакана;
  • дрожжи сухие,  ст.л;
  • соль, 1 ч.л;
  • сахар, .5 с.л;
  • мука, приблизительно, 1 кг.

Процесс приготовления

Просеиваем муку – 3 стакана и высыпаем ее в теплую воду, добавляем дрожжи, перемешиваем и оставляем массу на 10 минут.

Если дрожжи заработали и появилась пенная шапочка, добавляем соль, сахар и сметану.

Перемешиваем массу и частями вводим просеянную муку.

Совет: для мягкого и эластичного теста, вам может потребоваться чуть больше или меньше 1 кг муки, поэтому всыпаем ее частями, чтобы сильно не забить тесто.

Накрываем тесто и оставляем в теплом месте на 30 минут.

Теперь можете делать пирожки с самыми разными начинками. Я сегодня делаю с картофелем, укропом и жаренным луком, грибами, а вы можете сделать с вареньем или джемом, яйцами и зеленым луком, рисом, паштетом и т.д.

Обжариваем на небольшом количестве растительного масла и подаем к столу.

Готовлю жареные пирожки по лучшему рецепту. Получаются пышные и самые вкусные

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