Готовлю жареные пирожки по лучшему рецепту. Получаются пышные и самые вкусные

Такое тесто на сметане и воде не впитывает в себя много растительного масла, оно сохраняется воздушным, пирожки пышные. Вы можете делать их с разными начинками по своему вкусу.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

сметана, стакан;

вода, 2.5 стакана;

дрожжи сухие, ст.л;

соль, 1 ч.л;

сахар, .5 с.л;

мука, приблизительно, 1 кг.

Процесс приготовления

Просеиваем муку – 3 стакана и высыпаем ее в теплую воду, добавляем дрожжи, перемешиваем и оставляем массу на 10 минут.

Если дрожжи заработали и появилась пенная шапочка, добавляем соль, сахар и сметану.

Перемешиваем массу и частями вводим просеянную муку.

Совет: для мягкого и эластичного теста, вам может потребоваться чуть больше или меньше 1 кг муки, поэтому всыпаем ее частями, чтобы сильно не забить тесто.

Накрываем тесто и оставляем в теплом месте на 30 минут.

Теперь можете делать пирожки с самыми разными начинками. Я сегодня делаю с картофелем, укропом и жаренным луком, грибами, а вы можете сделать с вареньем или джемом, яйцами и зеленым луком, рисом, паштетом и т.д.

Обжариваем на небольшом количестве растительного масла и подаем к столу.