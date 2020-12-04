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Картофельные оладьи: 2 способа приготовления

Если Вы являетесь любителем картошки, то картофельные оладьи – то, что нужно для Вас. Приготовьте оладьи по данному рецепту. Это не займет у вас много времени.

Картофельные оладьи: Приготовление

Способ N1:

  • Картофель почистить от кожуры, хорошенько промыть и быстро (чтобы он не успел потемнеть) натереть в глубокую посуду. Развести дрожжи в теплой воде и доложить в кастрюлю. Посолить, добавить муку и яйцо. Все хорошенько перемешать и поставить в теплое место, чтобы тесто поднялось.
  • Налить в сковороду немного растительного масла и раскалить ее. В нее столовой ложкой порциями выкладывать тесто. Прожарив одну сторону, лопаточкой перевернуть оладьи, чтобы вторая сторона тоже пропеклась.

Картофельные оладьи: 2 способа приготовления

  • Готовые оладьи выложить горячими на плоское блюдо и подавать со сметаной.

Ингредиенты для способа 1:

  • картофель – 1 кг
  • сухие дрожжи – 1/3 палочки
  • мука – 300 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сметана – подают к блюду.

Способ N2 (без дрожжей):

  • Помытый и очищенный картофель быстро натереть на терке.
  • Добавить яйцо, муку, соль, соду и перец на кончике ножа.
  • В сковороде подогреть растительное масло.
  • Ложкой брать смесь, класть ее на раскаленную сковороду.
  • Обжаривать оладьи нужно с обеих сторон.
  • Подавать на стол можно с зеленым салатом, с томатным соусом или со сметаной.

картофельные оладьи

Ингредиенты для способа 2:

  • картофель – 300 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Мука – 15 г
  • растительное масло – 30 мл
  • сода, соль, перец – по вкусу
  • Зеленый салат, томатный соус или сметана на усмотрение.

Картофельные оладьи готовы.

Приятного аппетита!

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