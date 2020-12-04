Картофельные оладьи: 2 способа приготовления

Если Вы являетесь любителем картошки, то картофельные оладьи – то, что нужно для Вас. Приготовьте оладьи по данному рецепту. Это не займет у вас много времени.
Картофельные оладьи: Приготовление
Способ N1:
- Картофель почистить от кожуры, хорошенько промыть и быстро (чтобы он не успел потемнеть) натереть в глубокую посуду. Развести дрожжи в теплой воде и доложить в кастрюлю. Посолить, добавить муку и яйцо. Все хорошенько перемешать и поставить в теплое место, чтобы тесто поднялось.
- Налить в сковороду немного растительного масла и раскалить ее. В нее столовой ложкой порциями выкладывать тесто. Прожарив одну сторону, лопаточкой перевернуть оладьи, чтобы вторая сторона тоже пропеклась.
Ингредиенты для способа 1:
- картофель – 1 кг
- сухие дрожжи – 1/3 палочки
- мука – 300 г
- Яйцо – 1 шт.
- Сметана – подают к блюду.
Способ N2 (без дрожжей):
- Помытый и очищенный картофель быстро натереть на терке.
- Добавить яйцо, муку, соль, соду и перец на кончике ножа.
- В сковороде подогреть растительное масло.
- Ложкой брать смесь, класть ее на раскаленную сковороду.
- Обжаривать оладьи нужно с обеих сторон.
- Подавать на стол можно с зеленым салатом, с томатным соусом или со сметаной.
Ингредиенты для способа 2:
- картофель – 300 г
- Яйцо – 1 шт.
- Мука – 15 г
- растительное масло – 30 мл
- сода, соль, перец – по вкусу
- Зеленый салат, томатный соус или сметана на усмотрение.
Картофельные оладьи готовы.
Приятного аппетита!
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