Картофельные оладьи: 2 способа приготовления

Если Вы являетесь любителем картошки, то картофельные оладьи – то, что нужно для Вас. Приготовьте оладьи по данному рецепту. Это не займет у вас много времени.

Картофельные оладьи: Приготовление

Способ N1:

Картофель почистить от кожуры, хорошенько промыть и быстро (чтобы он не успел потемнеть) натереть в глубокую посуду. Развести дрожжи в теплой воде и доложить в кастрюлю. Посолить, добавить муку и яйцо. Все хорошенько перемешать и поставить в теплое место, чтобы тесто поднялось.

Налить в сковороду немного растительного масла и раскалить ее. В нее столовой ложкой порциями выкладывать тесто. Прожарив одну сторону, лопаточкой перевернуть оладьи, чтобы вторая сторона тоже пропеклась.

Готовые оладьи выложить горячими на плоское блюдо и подавать со сметаной.

Ингредиенты для способа 1:

картофель – 1 кг

сухие дрожжи – 1/3 палочки

мука – 300 г

Яйцо – 1 шт.

Сметана – подают к блюду.

Способ N2 (без дрожжей):

Помытый и очищенный картофель быстро натереть на терке.

Добавить яйцо, муку, соль, соду и перец на кончике ножа.

В сковороде подогреть растительное масло.

Ложкой брать смесь, класть ее на раскаленную сковороду.

Обжаривать оладьи нужно с обеих сторон.

Подавать на стол можно с зеленым салатом, с томатным соусом или со сметаной.

Ингредиенты для способа 2:

картофель – 300 г

Яйцо – 1 шт.

Мука – 15 г

растительное масло – 30 мл

сода, соль, перец – по вкусу

Зеленый салат, томатный соус или сметана на усмотрение.

Картофельные оладьи готовы.

Приятного аппетита!