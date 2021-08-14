Попросили приготовить еще пять порций. «Баклажаны как грибы» — вкусный салат на зиму

Баклажаны, как и кабачки стали универсальными овощами, из которых можно сделать массу вкусных блюд и консервации. Это простой, но вкусный салат на зиму из баклажан, которые напоминают грибы.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
баклажаны, 3 кг;
лук, 1 кг;
майонез, 400 г;
приправа грибная, 50 г;
соль;
масло растительное, 200 мл.
Процесс приготовления
Баклажаны промываем и режем кусочками, лук – кубиками.
Заливаем баклажаны водой с небольшим количеством соли.
Доводим до кипения, варим 3 минуты, сливаем через сито и отжимаем.
Лук обжариваем до золотистого цвета.
Баклажаны также обжариваем порционно до румяности.
Смешиваем лук с баклажанами, грибной приправой, солью и перцем, майонезом.
Раскладываем салат в чистые и сухие банки, уплотняем.
Накрываем крышками и стерилизуем 15 минут.
Закручиваем крышками, переворачиваем и укутываем до остывания.
Храним только в подвале или в холодильнике, где салат будет хранится вплоть до весны.
Салатик очень выручает, если на пороге гости, он всегда нравится всем, кто его пробует. Также можно делать его и просто без стерилизации к ужину или на обед.
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