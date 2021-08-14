Попросили приготовить еще пять порций. «Баклажаны как грибы» — вкусный салат на зиму

Баклажаны, как и кабачки стали универсальными овощами, из которых можно сделать массу вкусных блюд и консервации. Это простой, но вкусный салат на зиму из баклажан, которые напоминают грибы.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

баклажаны, 3 кг;

лук, 1 кг;

майонез, 400 г;

приправа грибная, 50 г;

соль;

масло растительное, 200 мл.

Процесс приготовления

Баклажаны промываем и режем кусочками, лук – кубиками.

Заливаем баклажаны водой с небольшим количеством соли.

Доводим до кипения, варим 3 минуты, сливаем через сито и отжимаем.

Лук обжариваем до золотистого цвета.

Баклажаны также обжариваем порционно до румяности.

Смешиваем лук с баклажанами, грибной приправой, солью и перцем, майонезом.

Раскладываем салат в чистые и сухие банки, уплотняем.

Накрываем крышками и стерилизуем 15 минут.

Закручиваем крышками, переворачиваем и укутываем до остывания.

Храним только в подвале или в холодильнике, где салат будет хранится вплоть до весны.

Салатик очень выручает, если на пороге гости, он всегда нравится всем, кто его пробует. Также можно делать его и просто без стерилизации к ужину или на обед.