Изумительно вкусный слоёный салат «Званый ужин»

Состоит из продуктов, которые ну очень вкусно вместе сочетаются.

палочки крабовые – триста гр.;

шампиньоны – четыреста;

яйца – четыре шт.;

репчатый лук – одна шт.;

сыра твёрдого – сто пятьдесят гр.;

стограммовый сырок плавленый;

укроп, майонез.

Сыры потереть на крупной стороне тёрки.

Крабовые палочки резать помельче.

Шампиньоны придётся обжарить с лучком, посолить, можно добавить перец. Важно, чтобы со сковороды испарилась вся влага.

Для того, чтобы салат не расползался, потребуется кольцо – например, форма без донышка.

Не стоит забывать, что между ними требуется сеточка из соуса.

В самом низу будут крабовые палочки.

Далее – яйца.

За ними грибы с лучком.

Следом – твёрдый сыр, перемешанный с майонезом.

Полученную красоту убрать в холодильник не менее чем на два часа.

А дальше останется только посыпать салат тёртым плавленым сырком. Кстати, существует одна хитрость, благодаря которой потереть этого липкого товарища будет проще. Его просто необходимо перед этим отправить в заморозку минут на сорок.

Далее – зелень и подача на стол.