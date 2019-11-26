Изумительно вкусный слоёный салат «Званый ужин»

Состоит из продуктов, которые ну очень вкусно вместе сочетаются.
- палочки крабовые – триста гр.;
- шампиньоны – четыреста;
- яйца – четыре шт.;
- репчатый лук – одна шт.;
- сыра твёрдого – сто пятьдесят гр.;
- стограммовый сырок плавленый;
- укроп, майонез.
Сыры потереть на крупной стороне тёрки.
Крабовые палочки резать помельче.
Шампиньоны придётся обжарить с лучком, посолить, можно добавить перец. Важно, чтобы со сковороды испарилась вся влага.
Для того, чтобы салат не расползался, потребуется кольцо – например, форма без донышка.
Не стоит забывать, что между ними требуется сеточка из соуса.
В самом низу будут крабовые палочки.
Далее – яйца.
За ними грибы с лучком.
Следом – твёрдый сыр, перемешанный с майонезом.
Полученную красоту убрать в холодильник не менее чем на два часа.
А дальше останется только посыпать салат тёртым плавленым сырком. Кстати, существует одна хитрость, благодаря которой потереть этого липкого товарища будет проще. Его просто необходимо перед этим отправить в заморозку минут на сорок.
Далее – зелень и подача на стол.
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