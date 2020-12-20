Если вам надоели салаты с куриным мясом. Салат «Новогодний каприз» — сочный и вкусный!

Если вам надоели салаты с куриным мясом, этот отличный рецепт для вас: контраст говядины и киви, дают очень оригинальный вкусовой букет, который дополняется ароматным яблоком. Салат красивый, аппетитный, сочный и очень вкусный.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

говядина отварная, 200 г;

киви, 4 – 5 шт;

яблоко, 1.5 шт;

морковь вареная, 2 шт;

яйца, 2 шт;

чеснок, 2 зубчика;

соль, перец, майонез.

Процесс приготовления

Отвариваем говядину в соленой воде со специями, остужаем и режем мелкой соломкой.

Киви очищаем, режем соломкой и 2 штуки режем полукольцами.

Яблоки очищаем от кожуры и режем мелкой соломкой.

Мясо смешиваем с измельченным чесноком, перцем и майонезом – немного, перемешиваем.

Формируем салат в кольце с диаметром 22 см.

Первый слой – мясной.

Второй слой – яблочный и немного сеточки майонеза.

Третий слой – тертая морковь и немного сеточки майонеза.

Четвертый слой – киви, резанное соломкой.

Пятый слой – тертый белок на крупной терке и посыпаем желтком одну часть салата (трем на мелкой терке). Вторую часть салата покрываем полукольцами киви.

Ставим салат настаиваться в холодильник на несколько часов и потом подаем эту красоту на праздничный стол.