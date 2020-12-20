Если вам надоели салаты с куриным мясом. Салат «Новогодний каприз» — сочный и вкусный!

Если вам надоели салаты с куриным мясом, этот отличный рецепт для вас: контраст говядины и киви, дают очень оригинальный вкусовой букет, который дополняется ароматным яблоком. Салат красивый, аппетитный, сочный и очень вкусный.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- говядина отварная, 200 г;
- киви, 4 – 5 шт;
- яблоко, 1.5 шт;
- морковь вареная, 2 шт;
- яйца, 2 шт;
- чеснок, 2 зубчика;
- соль, перец, майонез.
Процесс приготовления
Отвариваем говядину в соленой воде со специями, остужаем и режем мелкой соломкой.
Киви очищаем, режем соломкой и 2 штуки режем полукольцами.
Яблоки очищаем от кожуры и режем мелкой соломкой.
Мясо смешиваем с измельченным чесноком, перцем и майонезом – немного, перемешиваем.
Формируем салат в кольце с диаметром 22 см.
Первый слой – мясной.
Второй слой – яблочный и немного сеточки майонеза.
Третий слой – тертая морковь и немного сеточки майонеза.
Четвертый слой – киви, резанное соломкой.
Пятый слой – тертый белок на крупной терке и посыпаем желтком одну часть салата (трем на мелкой терке). Вторую часть салата покрываем полукольцами киви.
Ставим салат настаиваться в холодильник на несколько часов и потом подаем эту красоту на праздничный стол.
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