Салат на зиму, как свежий. Готовлю тазиками, но все равно не хватает

Ассорти из овощей получается таким, как салат из только сорванных с грядки огурцов, томатов и сладкого перца. Рекомендую эту заготовку для всех, кто любит свежие овощные блюда.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- огурцы и помидоры по 2 кг;
- перец болгарский, 1 кг;
- лук, 700 г;
- острый перец, 2 шт;
- петрушка, 5 пучков;
- соль, 2.5 ст.л.
Процесс приготовления
Сладкий перец режем дольками, огурцы кружочками, лук полукольцами, томаты кусочками.
Зелень мелко рубим.
Смешиваем все продукты и засыпаем солью, еще раз хорошо перемешиваем.
Оставляем салат на 30 – 50 минут, чтобы овощи хорошо пустили сок.
Раскладываем по чистым, стерилизованным баночкам, уплотняем и заливаем соком.
Накрываем банки крышками и ставим на полотенце в кастрюлю стерилизоваться.
Наливаем теплую поду по плечики банок.
С момента закипания воды стерилизуем 15 минут.
Закручиваем крышки, переворачиваем банки, укутываем до остывания.
Храним в подвале или в кладовке.
Салатик отлично подойдет к разным мясным и рыбным закускам, гарнирам. При подаче можно сбрызгивать нерафинированным растительным маслом и можно уксусом, получится прекрасный, свежий салатик.
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