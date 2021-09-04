Салат на зиму, как свежий. Готовлю тазиками, но все равно не хватает

Ассорти из овощей получается таким, как салат из только сорванных с грядки огурцов, томатов и сладкого перца. Рекомендую эту заготовку для всех, кто любит свежие овощные блюда.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

огурцы и помидоры по 2 кг;

перец болгарский, 1 кг;

лук, 700 г;

острый перец, 2 шт;

петрушка, 5 пучков;

соль, 2.5 ст.л.

Процесс приготовления

Сладкий перец режем дольками, огурцы кружочками, лук полукольцами, томаты кусочками.

Зелень мелко рубим.

Смешиваем все продукты и засыпаем солью, еще раз хорошо перемешиваем.

Оставляем салат на 30 – 50 минут, чтобы овощи хорошо пустили сок.

Раскладываем по чистым, стерилизованным баночкам, уплотняем и заливаем соком.

Накрываем банки крышками и ставим на полотенце в кастрюлю стерилизоваться.

Наливаем теплую поду по плечики банок.

С момента закипания воды стерилизуем 15 минут.

Закручиваем крышки, переворачиваем банки, укутываем до остывания.

Храним в подвале или в кладовке.