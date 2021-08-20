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Классическая шурпа из баранины. Рецепт от коренной узбечки

Классическая шурпа из баранины получается невероятно вкусной. После неё ни один гость не уйдёт домой голодным.

Классическая шурпа из баранины: ингредиенты

Классическая шурпа из баранины

  1. Баранина на кости — 700 гр. (семьсот грамм)
  2. Помидор — 2 шт. (две штуки)
  3. Картофель — 500 гр. (пятьсот грамм)
  4. Морковь — 3 шт. (три штуки)
  5. Болгарский перец — 1 шт. (одна штука)
  6. Лук — 1 шт. (одна штука)
  7. Зелень — укроп, кинза, лук)
  8. Соль — по вкусу
  9. Перец чили

Процесс приготовления:

  • Сперва займитесь бульоном. Он должен вариться 1,5 — 2 часа, через полтора часа удалите из бульона лук и снимите с огня.
  • Морковь нарежьте крупными кусками, отправьте в казан к мясу, бульон должен вариться ещё полчаса.
  • Через полчаса нарежьте помидоры крупными дольками, мелко нарежьте болгарский перец, можете также нарезать перец чили.
  • Картофель очистите и также нарежьте крупными кусками. Нашинкуйте мелко зелень, все овощи выложите в казан к бульону, посолите.
  • Классическая шурпа из баранины должна вариться ещё полчаса. Суп иногда помешивайте, в конце добавьте зелень.

Классическая шурпа из баранины — очень ароматная и вкусная.

Классическая шурпа из баранины. Рецепт от коренной узбечки 2

Приятного аппетита!

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