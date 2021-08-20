Классическая шурпа из баранины. Рецепт от коренной узбечки

Классическая шурпа из баранины получается невероятно вкусной. После неё ни один гость не уйдёт домой голодным.
Классическая шурпа из баранины: ингредиенты
- Баранина на кости — 700 гр. (семьсот грамм)
- Помидор — 2 шт. (две штуки)
- Картофель — 500 гр. (пятьсот грамм)
- Морковь — 3 шт. (три штуки)
- Болгарский перец — 1 шт. (одна штука)
- Лук — 1 шт. (одна штука)
- Зелень — укроп, кинза, лук)
- Соль — по вкусу
- Перец чили
Процесс приготовления:
- Сперва займитесь бульоном. Он должен вариться 1,5 — 2 часа, через полтора часа удалите из бульона лук и снимите с огня.
- Морковь нарежьте крупными кусками, отправьте в казан к мясу, бульон должен вариться ещё полчаса.
- Через полчаса нарежьте помидоры крупными дольками, мелко нарежьте болгарский перец, можете также нарезать перец чили.
- Картофель очистите и также нарежьте крупными кусками. Нашинкуйте мелко зелень, все овощи выложите в казан к бульону, посолите.
- Классическая шурпа из баранины должна вариться ещё полчаса. Суп иногда помешивайте, в конце добавьте зелень.
Классическая шурпа из баранины — очень ароматная и вкусная.
Приятного аппетита!
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