Салат с фасолью и грецкими орехами с «кавказским акцентом»

Чем дольше стоит, тем вкуснее салатик!

Ингредиенты: красная фасоль в собственном соку — 1 банка

рубленные грецкие орехи — 0,5 стакана

лук — 1 головка

давленный чеснок — 3 зубчика,

винный уксус — 1 ст.л.,

сок половины лимона,

кинза

соль,

перец,

растительное масло,

сахар. Приготовление: С фасоли сливаем воду и выкладываем в миску. Нарезаем тонко луковицу, мнем руками, добавляем сок лимона, 1 ч.л.сахара. Даем промариноваться 15 минут. Затем выкладываем лук к фасоли, добавляем грецкие орехи, чеснок, рубленную кинзу, солим, перчим, вливаем уксус и растительное масло. Приятного аппетита! Автор идеи — Ольга Мартиросян

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