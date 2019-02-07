Салат с фасолью и грецкими орехами с «кавказским акцентом»

Чем дольше стоит, тем вкуснее салатик!
Ингредиенты:
красная фасоль в собственном соку — 1 банка
рубленные грецкие орехи — 0,5 стакана
лук — 1 головка
давленный чеснок — 3 зубчика,
винный уксус — 1 ст.л.,
сок половины лимона,
кинза
соль,
перец,
растительное масло,
сахар.
Приготовление:
С фасоли сливаем воду и выкладываем в миску.
Нарезаем тонко луковицу, мнем руками, добавляем сок лимона, 1 ч.л.сахара.
Даем промариноваться 15 минут.
Затем выкладываем лук к фасоли, добавляем грецкие орехи, чеснок, рубленную кинзу, солим, перчим, вливаем уксус и растительное масло.
Приятного аппетита!
Автор идеи — Ольга Мартиросян
Подпишитесь на наш сайт, чтобы не пропустить самое интересное!
Свежие комментарии