Скатерть-Самобранка

5 337 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Салат с фасолью и грецкими орехами с «кавказским акцентом»

Чем дольше стоит, тем вкуснее салатик!

Салат с фасолью и грецкими орехами с «кавказским акцентом»

Ингредиенты:

красная фасоль в собственном соку — 1 банка
рубленные грецкие орехи — 0,5 стакана
лук — 1 головка
давленный чеснок — 3 зубчика,
винный уксус — 1 ст.л.,
сок половины лимона,
кинза
соль,
перец,
растительное масло,
сахар.

Приготовление:

С фасоли сливаем воду и выкладываем в миску.

Нарезаем тонко луковицу, мнем руками, добавляем сок лимона, 1 ч.л.сахара.

Даем промариноваться 15 минут.

Затем выкладываем лук к фасоли, добавляем грецкие орехи, чеснок, рубленную кинзу, солим, перчим, вливаем уксус и растительное масло.

Приятного аппетита! 

Автор идеи — Ольга Мартиросян

Подпишитесь на наш сайт, чтобы не пропустить самое интересное!

Ссылка на первоисточник
1
Обсудить

Картина дня

наверх