Открытый пирог с мясом. Вкусно, просто и очень необычно

Открытый пирог с мясом украсит любой обед или ужин.
Открытый пирог с мясом: ингредиенты
Тесто:
- Мука — 200 гр. (двести грамм)
- Картошка — 200 гр. (двести грамм)
- Масло сливочное — 60 гр. (шестьдесят грамм)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Соль — по вкусу
Начинка:
- Мясо свинины, либо фарш — 1,5 кг. (полтора килограмма)
- Болгарский перец — 2 шт. (две штуки)
- Лук — 1 шт. (одна штука)
- Томат — 1 шт. (одна штука)
- Молоко — 90 мл. (девяносто миллилитров)
- Сливки не менее 33% — 110 мл. (сто десять миллилитров)
- Томатная паста — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Тёртый сыр
- Соль, перец — по вкусу
Процесс приготовления:
- Картошку мелко нарежьте и отварите в подсоленной воде до готовности.
- Приготовьте из картошки пюре.
- Введите яйцо, вымесите, всыпьте муку и замесите тесто, как на киш.
- Выложите тесто в разъёмную форму, сделайте бортики и отправьте в морозилку
- Перец нарежьте и обжарьте, отдельно обжарьте измельчённый лук.
- Введите к луку измельчённое мясо или фарш.
- Жарьте до готовности, посолите, поперчите и добавьте измельчённый томат.
- Начинку распределите по тесту.
- Молоко, сливки, пасту соедините, вбейте яйцо и всё взбейте.
- Посолите, поперчите и залейте в пирог.
- Пирог запекайте при температуре 200 градусов 40-45 минут.
- За 10-15 минут до готовности достаньте пирог из духовки и присыпьте сыром, затем снова отправьте в духовку до полной готовности.
Открытый пирог с мясом — невероятно вкусное блюдо.
Готовьте на здоровье!
Свежие комментарии