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Открытый пирог с мясом. Вкусно, просто и очень необычно

Открытый пирог с мясом украсит любой обед или ужин.

Открытый пирог с мясом: ингредиенты

Открытый пирог с мясом

Тесто:

  1. Мука — 200 гр. (двести грамм)
  2. Картошка — 200 гр. (двести грамм)
  3. Масло сливочное — 60 гр. (шестьдесят грамм)
  4. Яйца — 1 шт. (одна штука)
  5. Соль — по вкусу

Начинка:

  1. Мясо свинины, либо фарш — 1,5 кг. (полтора килограмма)
  2. Болгарский перец — 2 шт. (две штуки)
  3. Лук — 1 шт. (одна штука)
  4. Томат — 1 шт. (одна штука)
  5. Молоко — 90 мл. (девяносто миллилитров)
  6. Сливки не менее 33% — 110 мл. (сто десять миллилитров)
  7. Томатная паста — 2 ст. л (две столовые ложки)
  8. Яйца — 2 шт. (две штуки)
  9. Тёртый сыр
  10. Соль, перец — по вкусу

Процесс приготовления:

  • Картошку мелко нарежьте и отварите в подсоленной воде до готовности.
  • Приготовьте из картошки пюре.
  • Введите яйцо, вымесите, всыпьте муку и замесите тесто, как на киш.
  • Выложите тесто в разъёмную форму, сделайте бортики и отправьте в морозилку
  • Перец нарежьте и обжарьте, отдельно обжарьте измельчённый лук.
  • Введите к луку измельчённое мясо или фарш.
  • Жарьте до готовности, посолите, поперчите и добавьте измельчённый томат.
  • Начинку распределите по тесту.
  • Молоко, сливки, пасту соедините, вбейте яйцо  и всё взбейте.
  • Посолите, поперчите и  залейте в пирог.
  • Пирог запекайте при температуре 200 градусов 40-45 минут.
  • За 10-15 минут до готовности достаньте пирог из духовки и присыпьте сыром, затем снова отправьте в духовку до полной готовности.

Открытый пирог с мясом — невероятно вкусное блюдо.

Открытый пирог с мясом. Вкусно, просто и очень необычно 2

Готовьте на здоровье!

 

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