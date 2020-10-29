Кабачки маринованные на зиму: отличный закат

Кабачки маринованные на зиму! Приготовим на зиму великолепные маринованные кабачки на зиму.

Кабачки маринованные на зиму: интересные факты

Говорят, что самые вкусные кабачки — это молодые кабачки. Ну и безусловно самые полезные тоже. Поэтому кабачки надо готовить в самый их сезон. В некоторых языках кабачки называют тыковками.

Такое смешное название появилось отнюдь не просто так. Ведь кабачки и тыква по сути относятся к одному и тому же семейству.

Правда кабачки зелёные. Ну и поменьше-то будут. Хотя не скажите. Вон двадцать лет назад кабачок вырастили, который был занесён в книгу рекордов, так как весил он… Поразительно, но весил он шестьдесят килограммов.

То, что кабачки очень полезны, ни для кого не новость. Но вот не все знают, что кабачки предотвращают поседение волос.

Кабачки являются, пожалуй, тем редким продуктом, на который ни у кого не бывает аллергической реакции.

Раньше плоды кабачков в пищу не употреблялись. Только семена. А вот итальянские повара придумали использовать в еду именно ягоды. Да, да. Оказывается, что кабачки являются ягодой.

Кабачки маринованные на зиму: ингредиенты

Два килограмма кабачков

Два зубчика чеснока

Пятьдесят граммов укропа

Шесть столовых ложек растительного масла

Две столовые ложки уксуса

Две столовые ложки соли

Полторы столовые ложки сахарного песка

Кабачки маринованные на зиму: как приготовить

Для заката мы возьмём свежие молодые кабачки. Главное готовить закат в сезон кабачков. Лучше всего брать кабачки с тонкой нежной шкуркой.

Хорошо моем кабачки. Шкурку очищать не будем. Вытираем бумажным полотенцем. Нарезаем кубиками в один-полтора сантиметра. Кладём нарезанные кабачки в глубокую стеклянную салатницу.

Моем укроп. Оставляем в сите, чтобы вода стекла. Просушиваем в центрифуге, либо сушим полотенцем. Нарезаем укроп и отправляем в салатницу с кабачками.

Очищаем несколько зубчиков чеснока. Придавливаем плоской частью ножа. Нарезаем маленькими кубиками.

Добавляем чёрный молотый перец и соль. Перемешиваем. Затем посыпаем сахарным песком. Поливаем уксусом. Двумя большими ложками или лопаточками перемешиваем снизу вверх. Поливаем растительным маслом.

Оставляем кабачки настаиваться. Настаиваться они должны примерно полтора часа. Иногда нужно подходить и мешать снизу вверх. За полтора часа кабачки дадут немалое количество сока.

Берём полулитровые баночки. Промываем водой с содой. Высушиваем и кладём в духовку для стерилизации. А крышки кипятим в воде с содой.

Кабачок в равных количествах раскладываем по баночкам. Разливаем также оставшийся в салатнице маринад. Прикрываем баночки крышками. Ставим в остывшую духовку. Включаем её на сто пятьдесят градусов и прогреваем баночки в течение пятнадцати минут.

Вынимаем банки из духовки. Закатываем крышки. Переворачиваем банки и ставим на ровную поверхность. Остывать баночки будут под шерстяными тряпочками.

Кабачки маринованные на зиму: готовы

Зимой вы вспомните об этом прекрасном закате и с величайшим удовольствием им насладитесь.