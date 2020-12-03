Салат с сельдью и картошкой: вкуснейшая домашняя закуска на будни и в праздники

Салат с сельдью и картошкой! Рекомендуем обратиться к нашему рецепту и приготовить закусочный салат с сельдью и картошкой. Эта вкусная домашняя закуска готовится просто, а получается она настолько яркой и красивой, что ее можно подавать даже на праздничный стол.

Салат с сельдью и картошкой: ингредиенты

двести пятьдесят граммов филе сельди

два картофеля

три яйца

пучок зеленого лука

одна морковь

три столовые ложки сметаны

две столовые ложки майонеза

черный молотый перец

треть чайной ложки острой горчицы

Салат с сельдью и картошкой: приготовление

Для начала нужно подготовить все компоненты для салата:

Картофель и морковь помыть, почистить, положить в кастрюлю и залить кипятком.

Отварить до готовности.

Затем остудить овощи и нарезать небольшим кубиком.

Яйца также отварить вкрутую.

После остудить их, очистить и нарезать таким же кубиком.

Зеленый лук помыть, просушить полотенцем и мелко нарезать.

Все компоненты отправить в глубокую прозрачную салатницу. Так салат будет более выигрышно смотреться.

Филе рыбы также нарезать небольшими кусочками и отправить к остальным ингредиентам в салатницу. Сельдь лучше брать малосольную, так салат бывает вкуснее.

Сдобрить все черным молотым перцем.

А теперь надо подготовить заправку:

Сметану отправить в глубокую пиалу.

Добавить туда майонез.

Потом доложить острую горчицу.

Все перемешать.

А теперь – последний этап:

Полученную заправку добавить в салатницу.

Все тщательно перемешать ложечкой.

Вот и все, наша вкусная домашняя закуска готова.

Отправьте салат с сельдью и картошкой в холодильник минут на десять, чтобы он настоялся.

После можно подавать к столу.

Салат с сельдью и картошкой: готов

Приятного аппетита!