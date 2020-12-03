Салат с сельдью и картошкой: вкуснейшая домашняя закуска на будни и в праздники

Салат с сельдью и картошкой! Рекомендуем обратиться к нашему рецепту и приготовить закусочный салат с сельдью и картошкой. Эта вкусная домашняя закуска готовится просто, а получается она настолько яркой и красивой, что ее можно подавать даже на праздничный стол.
Салат с сельдью и картошкой: ингредиенты
- двести пятьдесят граммов филе сельди
- два картофеля
- три яйца
- пучок зеленого лука
- одна морковь
- три столовые ложки сметаны
- две столовые ложки майонеза
- черный молотый перец
- треть чайной ложки острой горчицы
Салат с сельдью и картошкой: приготовление
Для начала нужно подготовить все компоненты для салата:
- Картофель и морковь помыть, почистить, положить в кастрюлю и залить кипятком.
- Отварить до готовности.
- Затем остудить овощи и нарезать небольшим кубиком.
- Яйца также отварить вкрутую.
- После остудить их, очистить и нарезать таким же кубиком.
- Зеленый лук помыть, просушить полотенцем и мелко нарезать.
- Все компоненты отправить в глубокую прозрачную салатницу. Так салат будет более выигрышно смотреться.
- Филе рыбы также нарезать небольшими кусочками и отправить к остальным ингредиентам в салатницу. Сельдь лучше брать малосольную, так салат бывает вкуснее.
- Сдобрить все черным молотым перцем.
А теперь надо подготовить заправку:
- Сметану отправить в глубокую пиалу.
- Добавить туда майонез.
- Потом доложить острую горчицу.
- Все перемешать.
А теперь – последний этап:
- Полученную заправку добавить в салатницу.
- Все тщательно перемешать ложечкой.
Вот и все, наша вкусная домашняя закуска готова.
Отправьте салат с сельдью и картошкой в холодильник минут на десять, чтобы он настоялся.
После можно подавать к столу.
Салат с сельдью и картошкой: готов
Приятного аппетита!
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