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Салат с сельдью и картошкой: вкуснейшая домашняя закуска на будни и в праздники

Салат с сельдью и картошкой! Рекомендуем обратиться к нашему рецепту и приготовить закусочный салат с сельдью и картошкой. Эта вкусная домашняя закуска готовится просто, а получается она настолько яркой и красивой, что ее можно подавать даже на праздничный стол.

Салат с сельдью и картошкой: ингредиенты

  • двести пятьдесят граммов филе сельди

Салат с сельдью и картошкой

  • два картофеля
  • три яйца
  • пучок зеленого лука
  • одна морковь
  • три столовые ложки сметаны
  • две столовые ложки майонеза
  • черный молотый перец
  • треть чайной ложки острой горчицы

Салат с сельдью и картошкой: приготовление

Для начала нужно подготовить все компоненты для салата:

Салат с сельдью и картошкой

  • Картофель и морковь помыть, почистить, положить в кастрюлю и залить кипятком.
  • Отварить до готовности.
  • Затем остудить овощи и нарезать небольшим кубиком.
  • Яйца также отварить вкрутую.

Салат с сельдью и картошкой

  • После остудить их, очистить и нарезать таким же кубиком.
  • Зеленый лук помыть, просушить полотенцем и мелко нарезать.
  • Все компоненты отправить в глубокую прозрачную салатницу. Так салат будет более выигрышно смотреться.
  • Филе рыбы также нарезать небольшими кусочками и отправить к остальным ингредиентам в салатницу. Сельдь лучше брать малосольную, так салат бывает вкуснее.
  • Сдобрить все черным молотым перцем.

А теперь надо подготовить заправку:

  • Сметану отправить в глубокую пиалу.

Салат с сельдью и картошкой

  • Добавить туда майонез.
  • Потом доложить острую горчицу.
  • Все перемешать.

А теперь – последний этап:

  • Полученную заправку добавить в салатницу.
  • Все тщательно перемешать ложечкой.

Салат с сельдью и картошкой

Вот и все, наша вкусная домашняя закуска готова.

Отправьте салат с сельдью и картошкой в холодильник минут на десять, чтобы он настоялся.

После можно подавать к столу.

Салат с сельдью и картошкой: готов

Приятного аппетита!

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