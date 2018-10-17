Мега аппетитный фаршированный перец

Представляем вашему вниманию рецепт очень аппетитного блюда, которое придётся по душе каждому.
Такие перчики просто не могут в себя не влюбить. Они настолько вкусные, что от них сложно оторваться. Готовятся они в потрясающем соусе. Имеют эффектный вид. Можно взять перцы разных цветов, так блюдо будет ещё красивее выглядеть. Готовятся совсем не сложно, поэтому вы с лёгкостью сможете разнообразить своё меню новыми потрясающими вкусами. Сохраняйте рецептик.
Нужные ингредиенты
- 8 крупного сладкого перца
- 70 риса
- 180 гр репчатого лука
- 1200 гр куриного фарша
- 4 зубчика чеснока
- 400 гр нарезанных помидор в собственном соку
- 160 гр свежих помидор
- 5 столовых ложек сливок 20%
- 800 мл воды
- 2 лаврового листочка
- 10 горошин черного перца
- 1 чайная ложка молотого кориандра
- половина чайной ложки молотого черного перца
- 1 столовая ложка молотой сладкой паприки
- полторы столовые ложки соли
- 1 чайная ложка сахарного песка
- 5 гр кинзы
- 5 гр укропа
- 2 сушеных мелких перца чили
- 1 столовая ложка лимонного сока
Начинаем процесс
- В первую очередь принимаемся за приготовление соуса. Для этого в отдельную емкость отправляем нарезанные помидоры в собственном соку, 1 чайную ложку соли и молотую сладкую паприку. Также добавляем сюда 1 чайную ложку сахарного песка, половину чайной ложки молотого кориандра, горошины черного перца, воду и столовую ложку лимонного сока. Хорошо все перемешиваем.
- Теперь в другую емкость отправляем фарш, половину столовой ложки соли, половину чайной ложки молотого черного перца, половину чайной ложки молотого кориандра и предварительно сваренный рис. Заливаем все это сливками и руками хорошо перемешиваем.
- Крупные помидоры нарезаем небольшим кубиком. Репчатый лук очищаем и мелко нарезаем. Очищенные зубчики чеснока тоже мелко режем.
- На разогретую глубокую сковороду отправляем помидоры и лук. Затем перемешиваем и выкладываем поверх чеснок. В таком виде оставляем обжариваться.
- Предварительно очищенные перцы наполняем фаршем и укладываем их в эту же сковороду плотно друг к другу отверстием вверх.
- Между ними выкладываем лавровый лист и сушеный чили.
- Теперь выливаем подготовленный соус и закрываем сковороду крышкой.
- На слабом огне тушим 60 минут.
- По истечении этого времени посыпаем измельченной зеленью и снимаем с огня.
- Блюдо горячим можно подавать к столу.
Приятного аппетита!
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