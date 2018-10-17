Мега аппетитный фаршированный перец

Представляем вашему вниманию рецепт очень аппетитного блюда, которое придётся по душе каждому.

Такие перчики просто не могут в себя не влюбить. Они настолько вкусные, что от них сложно оторваться. Готовятся они в потрясающем соусе. Имеют эффектный вид. Можно взять перцы разных цветов, так блюдо будет ещё красивее выглядеть. Готовятся совсем не сложно, поэтому вы с лёгкостью сможете разнообразить своё меню новыми потрясающими вкусами. Сохраняйте рецептик.

Нужные ингредиенты

8 крупного сладкого перца

70 риса

180 гр репчатого лука

1200 гр куриного фарша

4 зубчика чеснока

400 гр нарезанных помидор в собственном соку

160 гр свежих помидор

5 столовых ложек сливок 20%

800 мл воды

2 лаврового листочка

10 горошин черного перца

1 чайная ложка молотого кориандра

половина чайной ложки молотого черного перца

1 столовая ложка молотой сладкой паприки

полторы столовые ложки соли

1 чайная ложка сахарного песка

5 гр кинзы

5 гр укропа

2 сушеных мелких перца чили

1 столовая ложка лимонного сока

Начинаем процесс

В первую очередь принимаемся за приготовление соуса. Для этого в отдельную емкость отправляем нарезанные помидоры в собственном соку, 1 чайную ложку соли и молотую сладкую паприку. Также добавляем сюда 1 чайную ложку сахарного песка, половину чайной ложки молотого кориандра, горошины черного перца, воду и столовую ложку лимонного сока. Хорошо все перемешиваем. Теперь в другую емкость отправляем фарш, половину столовой ложки соли, половину чайной ложки молотого черного перца, половину чайной ложки молотого кориандра и предварительно сваренный рис. Заливаем все это сливками и руками хорошо перемешиваем. Крупные помидоры нарезаем небольшим кубиком. Репчатый лук очищаем и мелко нарезаем. Очищенные зубчики чеснока тоже мелко режем. На разогретую глубокую сковороду отправляем помидоры и лук. Затем перемешиваем и выкладываем поверх чеснок. В таком виде оставляем обжариваться. Предварительно очищенные перцы наполняем фаршем и укладываем их в эту же сковороду плотно друг к другу отверстием вверх. Между ними выкладываем лавровый лист и сушеный чили. Теперь выливаем подготовленный соус и закрываем сковороду крышкой. На слабом огне тушим 60 минут. По истечении этого времени посыпаем измельченной зеленью и снимаем с огня. Блюдо горячим можно подавать к столу.

Приятного аппетита!

Подпишитесь на наш сайт, чтобы не пропустить самое интересное!