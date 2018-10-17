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Мега аппетитный фаршированный перец

Представляем вашему вниманию рецепт очень аппетитного блюда, которое придётся по душе каждому. 

Такие перчики просто не могут в себя не влюбить. Они настолько вкусные, что от них сложно оторваться. Готовятся они в потрясающем соусе. Имеют эффектный вид. Можно взять перцы разных цветов, так блюдо будет ещё красивее выглядеть. Готовятся совсем не сложно, поэтому вы с лёгкостью сможете разнообразить своё меню новыми потрясающими вкусами. Сохраняйте рецептик.

Нужные ингредиенты

  • 8 крупного сладкого перца
  • 70 риса
  • 180 гр репчатого лука
  • 1200 гр куриного фарша
  • 4 зубчика чеснока
  • 400 гр нарезанных помидор в собственном соку
  • 160 гр свежих помидор
  • 5 столовых ложек сливок 20%
  • 800 мл воды
  • 2 лаврового листочка
  • 10 горошин черного перца
  • 1 чайная ложка молотого кориандра
  • половина чайной ложки молотого черного перца
  • 1 столовая ложка молотой сладкой паприки
  • полторы столовые ложки соли
  • 1 чайная ложка сахарного песка
  • 5 гр кинзы
  • 5 гр укропа
  • 2 сушеных мелких перца чили
  • 1 столовая ложка лимонного сока

Начинаем процесс 

  1. В первую очередь принимаемся за приготовление соуса. Для этого в отдельную емкость отправляем нарезанные помидоры в собственном соку, 1 чайную ложку соли и молотую сладкую паприку. Также добавляем сюда 1 чайную ложку сахарного песка, половину чайной ложки молотого кориандра, горошины черного перца, воду и столовую ложку лимонного сока.
    Хорошо все перемешиваем.
  2. Теперь в другую емкость отправляем фарш, половину столовой ложки соли, половину чайной ложки молотого черного перца, половину чайной ложки молотого кориандра и предварительно сваренный рис. Заливаем все это сливками и руками хорошо перемешиваем.
  3. Крупные помидоры нарезаем небольшим кубиком. Репчатый лук очищаем и мелко нарезаем. Очищенные зубчики чеснока тоже мелко режем.
  4. На разогретую глубокую сковороду отправляем помидоры и лук. Затем перемешиваем и выкладываем поверх чеснок. В таком виде оставляем обжариваться.
  5. Предварительно очищенные перцы наполняем фаршем и укладываем их в эту же сковороду плотно друг к другу отверстием вверх.
  6. Между ними выкладываем лавровый лист и сушеный чили.
  7. Теперь выливаем подготовленный соус и закрываем сковороду крышкой.
  8. На слабом огне тушим 60 минут.
  9. По истечении этого времени посыпаем измельченной зеленью и снимаем с огня.
  10. Блюдо горячим можно подавать к столу.

Мега аппетитный фаршированный перец

Приятного аппетита!

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