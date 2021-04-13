Творожный десерт из лаваша с ягодами. Рулет с ароматной начинкой понравится вашим гостям и они попросят добавки

Творожный десерт из творога с ягодами — это лёгкое и полезное дополнение к чаю или кофе.
Творожный десерт из лаваша с ягодами: ингредиенты
- Творог 5 % — 300 г. ( триста грамм)
- Сахар 50 г. (пятьдесят грамм, двадцать пять грамм- в начинку, двадцать пять грамм — для ягод).
- Лаваш — 180 г. (сто восемьдесят грамм)
- Смородина чёрная — 350 г. (триста пятьдесят грамм)
- Яйцо — 1 шт. (одна штука)
- Нежирные сметана или йогурт — 2-3 ст. л (две-три столовые ложки)
- Крахмал — 2 ч. л (две чайные ложки)
- Ванилин — 1 г. (один грамм)
Способ приготовления:
- Лист лаваша режем в соответствии с предполагаемыми размерами будущего рулета. Из указанного количества продуктов получается два рулета.
- Отделяем белок яйца от желтков.
- Приготовим творожную начинку: для этого соединяем творог, сахар, белок и ванилин. тщательно перемешиваем. Кладём сахар по вкусу. Начинка должна быть похожа на крем, чтобы легко наносилась на лаваш. Если творог не достаточно жирный, добавляем в него 2-3 толовые ложки йогурта или сметаны.
- Творожную массу намазываем на лаваш тонким слоем, немного отступив от краёв.
- На творожный слой равномерно, но не очень густо, сыпем ягоды смородины. Сверху сыпем немного сахара и крахмала, чтобы сок от ягод не вытек из рулета.
- Сворачиваем рулеты и кладём на противень, смазываем сверху желтком.
- Рулеты ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут, пока не образуется румяная корочка.
- Оставляем рулеты немного остыть в духовке, вынимаем и можем подавать их и тёплыми, и холодными. Горячие рулеты лучше не разрезать, чтобы ок ягод не вытек.
Творожный десерт из творога с ягодами удивит Вас своим вкусом.
Готовьте на здоровье!
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