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Творожный десерт из лаваша с ягодами. Рулет с ароматной начинкой понравится вашим гостям и они попросят добавки

Творожный десерт из творога с ягодами — это лёгкое и полезное дополнение к чаю или кофе.

Творожный десерт из лаваша с ягодами: ингредиенты

Творожный десерт из лаваша с ягодами

  1. Творог 5 % — 300 г. ( триста грамм)
  2. Сахар 50 г. (пятьдесят грамм, двадцать пять грамм- в начинку, двадцать пять грамм — для ягод).
  3. Лаваш — 180 г. (сто восемьдесят грамм)
  4. Смородина чёрная — 350 г. (триста пятьдесят грамм)
  5. Яйцо — 1 шт. (одна штука)
  6. Нежирные сметана или йогурт — 2-3 ст. л (две-три столовые ложки)
  7. Крахмал — 2 ч. л (две чайные ложки)
  8. Ванилин — 1 г. (один грамм)

Способ приготовления:

  • Лист лаваша режем в соответствии с предполагаемыми размерами будущего рулета. Из указанного количества продуктов получается два  рулета.
  • Отделяем белок яйца от желтков.
  • Приготовим творожную начинку: для этого соединяем творог, сахар, белок и ванилин. тщательно перемешиваем. Кладём сахар по вкусу. Начинка должна быть похожа на крем, чтобы легко наносилась на лаваш. Если творог не достаточно жирный, добавляем в него 2-3 толовые ложки йогурта или сметаны.
  • Творожную массу намазываем на лаваш тонким слоем, немного отступив от краёв.
  • На творожный слой равномерно, но не очень густо, сыпем ягоды смородины. Сверху сыпем немного сахара и крахмала, чтобы сок от ягод не вытек из рулета.
  • Сворачиваем рулеты и кладём на противень, смазываем сверху желтком.
  • Рулеты ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут, пока не образуется румяная корочка.
  • Оставляем рулеты немного остыть в духовке, вынимаем и можем подавать их и тёплыми, и холодными. Горячие рулеты лучше не разрезать, чтобы ок ягод не вытек.

Творожный десерт из творога с ягодами удивит Вас своим вкусом.

Творожный десерт из лаваша с ягодами. Рулет с ароматной начинкой понравится вашим гостям и они попросят добавки 2

Готовьте на здоровье!

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