Торт Выручайка. Вам потребуется всего 20 минут и нежный десерт у вас на столе

Торт Выручайка готовится очень быстро и действительно может выручить Вас, если нагрянут неожиданные гости.
Торт Выручайка: ингредиенты
- Мука — 5 ст. л (пять столовых ложек с горкой)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- молоко — 6 ст. л (шесть столовых ложек)
- Порошок какао — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Сахар — 6 ст. л (шесть столовых ложек)
- Сода — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)
- Масло растительное — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Соль — 1/4 ч. л (четверть чайной ложки)
Крем:
- Сахарная пудра — 2-3 ст. л (две-три толовые ложки)
- Сметана — 500 гр. (пятьсот грамм)
- Банан — 2 шт. (две штуки)
Рецепт приготовления:
- Разбейте в миске два яйца, добавьте немного соли, 6 ст. л муки, 6 ст. л сахара и перемешайте венчиком.
- 5 ст. л муки с горкой смешайте с 1 ст. л с горкой какао и просейте. Соду погасите уксусом и перемешайте.
- Затем добавьте 2 ст. л растительного масла. Перелейте тесто в форму.
- В микроволновке выпекайте тесто 5 минут при температуре 800 вт.
- Микроволновую печь не открывайте ещё десять минут.
- Торт достаньте из формы, разрежьте на две части.
- Приготовьте крем: сметану смешайте с сахарной пудрой .
- Соберите торт, в середине сделайте прослойку из бананов.
Торт Выручайка невероятно вкусный, он понравится Вашим родным.
Пеките на здоровье!
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