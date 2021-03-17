Торт из печенья на заварном креме получается очень вкусным. И выглядит эффектно и празднично! Обязательно попробуйте приготовить по данному рецепту!
Торт из печенья на заварном креме: ингредиенты
- 300 (триста) гр — печенья
- 300 (триста) гр — сахара
- 300 (триста) гр — масла
- 1 (одна) шт — яиц
- 300 (триста) гр — молока
- 2 (два) стакана — очищенных орехов
- 1 (одна) ч. ложка — картофельной муки
- ванилин по вкусу
Рецепт приготовления:
- Муку разбавьте в половине стакана теплого молока и влейте эту смесь в кастрюльку с доведенным до кипения стаканом молока. Варите до густого состояния, помешивая, потом остудите
- Разотрите масло с сахаром и яйцами, смешайте все с остывшей мучной массой и ванилином
- Печенье измельчите в мясорубке, орехи порубите, и все всыпьте в полученный крем и хорошо перемешайте
- Выстелите форму промасленной бумагой и выложите в нее полученную массу, разравняйте ножом и поместите на несколько часов в холодильник. Затем, вынув торт из формы и сняв с него бумагу, украсьте его половинками орехов и измельченным печеньем. Торт из печенья на заварном креме удался на славу! Скорее поспешите приготовить его и радовать своих родных и близких! На здоровье!
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