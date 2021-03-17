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Торт из печенья на заварном креме

Торт из печенья на заварном креме получается очень вкусным. И выглядит эффектно и празднично! Обязательно попробуйте приготовить по данному рецепту!

Торт из печенья на заварном креме

Торт из печенья на заварном креме: ингредиенты

  1. 300 (триста) гр — печенья
  2. 300 (триста) гр — сахара
  3. 300 (триста) гр — масла
  4. 1 (одна) шт — яиц
  5. 300 (триста) гр — молока
  6. 2 (два) стакана — очищенных орехов
  7. 1 (одна) ч. ложка — картофельной муки
  8. ванилин по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Муку разбавьте в половине стакана теплого молока и влейте эту смесь в кастрюльку с доведенным до кипения стаканом молока. Варите до густого состояния, помешивая, потом остудите
  • Разотрите масло с сахаром и яйцами, смешайте все с остывшей мучной массой и ванилином
  • Печенье измельчите в мясорубке, орехи порубите, и все всыпьте в полученный крем и хорошо перемешайте
  • Выстелите форму промасленной бумагой и выложите в нее полученную массу, разравняйте ножом и поместите на несколько часов в холодильник. Затем, вынув торт из формы и сняв с него бумагу, украсьте его половинками орехов и измельченным печеньем. Торт из печенья на заварном креме удался на славу! Скорее поспешите приготовить его и радовать своих родных и близких! На здоровье!
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