Домашние пряники. Любимое лакомство на быструю руку

Домашние пряники получаются ароматными и вкусными. Готовьте такие пряники и приглашайте друзей к чаю.
Домашние пряники: ингредиенты
- Сахар – 1 ст. (один стакан)
- Кефир (или простокваши) – 350 мл. (триста пятьдесят миллилитров)
- Мёд – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
- Белок – 1 шт. (одна штука)
- Желток – 2 шт. (две штуки)
- Мука – 2 – 2,5 ст. (от двух до двух с половиной стаканов)
- Сода – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Растительное масло – 3 ст. л. (три столовых ложки)
Для помадки:
- Белок – 1 шт. (одна штука)
- Сахар – 3 ст. л. (три столовых ложки)
Пошаговое приготовление:
- Взбейте желтки с одним белком и мёдом с сахаром, влейте смесь в кефир и растительное масло. Снова слегка взбейте.
- Всыпьте постепенно просеянную муку с содой и замесите не крутое тесто.
- Тесто раскатайте в пласт толщиной 1 см (один сантиметр), выдавите стограммовым стаканчиком или формочкой кружочки, уложите их на пергамент, потом на противень на небольшом расстоянии друг от друга выпекайте 25 минут при температуре 180 – 190 градусов.
- Для помадки взбейте венчиком один белок с 3-мя ложками сахара. Взбивайте до тех пор, как белки станут белыми и сахар растворится.
- Через 20 – 25 (двадцать – двадцать пять) минут достаньте пряники из духовки, быстро намажьте их взбитым белком (для этого удобно использовать силиконовую щёточку), можете в два слоя, положите обратно в духовку ещё на 10 (десять) минут. Патом пряники на кефире выньте из духовки и переложите на блюдо.
Домашние пряники лакомство для настоящих сладкоежек.
Приятного Вам аппетита!
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