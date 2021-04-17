Низкокалорийный домашний зефир. Находка для сладкоежек!

Низкокалорийный домашний зефир настоящая находка для сладкоежек и любителей зефира. Ведь в домашних условиях можно приготовить не только вкусный, но и натуральный продукт
Низкокалорийный домашний зефир: ингредиенты
- Сметана нежирная – ¾ ст. (три четверти стакана)
- Кефир – 1 л. (один литр)
- Желатин – 2 ст. л. (две столовые ложки)
- Сахар – 1 ст. (один стакан)
- Сахар ванильный – ½ п. (пол пакетика)
- Вода – 2 ст. (два стакана)
Рецепт приготовления:
- Желатин замочите в воде и дайте ему разбухнуть в течении 30 минут. Патом на медленном огне, постоянно перемешивая, доведите до кипения, но не кипятите. Снимите с огня и остудите до комнатной температуры.
- Миксером или венчиком смешайте разбухший желатин, кефир, обычный сахар, ванильный сахар и сметану в течении 5 минут.
- Переложите полученную массу в форму (лучше выбирайте прямоугольную форму) и не меньше 3 часов поставьте держите в холодильнике. После этого получившийся зефир можете резать на кусочки. Вместо ножа можете использовать формы для печенья, чтобы зефир был красивой формы.
Низкокалорийный домашний зефир- готов!
Вы можете сделать его уникальным, добавив яркие ягоды либо орешки. Кушайте на здоровье!
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