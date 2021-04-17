Низкокалорийный домашний зефир. Находка для сладкоежек!

Низкокалорийный домашний зефир настоящая находка для сладкоежек и любителей зефира. Ведь в домашних условиях можно приготовить не только вкусный, но и натуральный продукт

Низкокалорийный домашний зефир: ингредиенты

Сметана нежирная – ¾ ст. (три четверти стакана) Кефир – 1 л. (один литр) Желатин – 2 ст. л. (две столовые ложки) Сахар – 1 ст. (один стакан) Сахар ванильный – ½ п. (пол пакетика) Вода – 2 ст. (два стакана)

Рецепт приготовления:

Желатин замочите в воде и дайте ему разбухнуть в течении 30 минут. Патом на медленном огне, постоянно перемешивая, доведите до кипения, но не кипятите. Снимите с огня и остудите до комнатной температуры.

Миксером или венчиком смешайте разбухший желатин, кефир, обычный сахар, ванильный сахар и сметану в течении 5 минут.

Переложите полученную массу в форму (лучше выбирайте прямоугольную форму) и не меньше 3 часов поставьте держите в холодильнике. После этого получившийся зефир можете резать на кусочки. Вместо ножа можете использовать формы для печенья, чтобы зефир был красивой формы.

Низкокалорийный домашний зефир- готов!

Вы можете сделать его уникальным, добавив яркие ягоды либо орешки. Кушайте на здоровье!