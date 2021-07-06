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Томаты в остром чесночном маринаде. От такой закуски никто не откажется

Томаты в остром чесночном маринаде — пикантная закуска, которая подойдёт к мясным и рыбным блюдам.

Томаты в остром чесночном маринаде: ингредиенты

Томаты в остром чесночном маринаде

  1. Помидоры — 1,7 кг. (один килограмм семьсот грамм)
  2. Острый перец халапеньо — 2-3 шт. (две — три штуки)
  3. Болгарский сладкий перец — 2-3 шт. (две -три штуки0
  4. Подсолнечное масло — 120 мл. (сто двадцать миллилитров)
  5. Чеснок — 40 гр. (сорок грамм)
  6. Кинза — 50 гр. (пятьдесят грамм)
  7. Петрушка — 50 гр. (пятьдесят грамм)
  8. Сахар — 100 гр. (сто грамм)
  9. Соль — 2,5 ст. л (две с половиной столовых ложек)
  10. Уксус 6% — 100 мл. (сто миллилитров)

Способ приготовления:

  • Приготовьте маринад: перцы, зелень, чеснок перемелите в мясорубке или блендере.
  • Влейте в массу масло, уксус с сахаром, посолите и перемешайте.
  • Разрежьте помидоры пополам, разложите в контейнере и залейте маринадом.
  • Поставьте в холодильник на 12 часов.

Томаты в остром чесночном маринаде — очень ароматные и сочные.

Томаты в остром чесночном маринаде. От такой закуски никто не откажется 2

Приятного аппетита!

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