Томаты в остром чесночном маринаде. От такой закуски никто не откажется

Томаты в остром чесночном маринаде — пикантная закуска, которая подойдёт к мясным и рыбным блюдам.
Томаты в остром чесночном маринаде: ингредиенты
- Помидоры — 1,7 кг. (один килограмм семьсот грамм)
- Острый перец халапеньо — 2-3 шт. (две — три штуки)
- Болгарский сладкий перец — 2-3 шт. (две -три штуки0
- Подсолнечное масло — 120 мл. (сто двадцать миллилитров)
- Чеснок — 40 гр. (сорок грамм)
- Кинза — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Петрушка — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Сахар — 100 гр. (сто грамм)
- Соль — 2,5 ст. л (две с половиной столовых ложек)
- Уксус 6% — 100 мл. (сто миллилитров)
Способ приготовления:
- Приготовьте маринад: перцы, зелень, чеснок перемелите в мясорубке или блендере.
- Влейте в массу масло, уксус с сахаром, посолите и перемешайте.
- Разрежьте помидоры пополам, разложите в контейнере и залейте маринадом.
- Поставьте в холодильник на 12 часов.
Томаты в остром чесночном маринаде — очень ароматные и сочные.
Приятного аппетита!
Свежие комментарии