Шоколадные вареники с творогом получаются изумительными. Оценят даже самые настоящие гурманы. К тому же, вареники получаются такими двухцветными, красивыми. Детишки просто в восторге от этого лакомства.
Шоколадные вареники с творогом: ингредиенты
- 600 (шестьсот) гр — муки
- 250 (двести пятьдесят) гр — творога
- полторы ст. ложек — муки
- 2 (две) шт — яиц
- 1 (одна) ст. ложка — растительного масла
- 150 (сто пятьдесят) мл — воды
- 100 (сто) мл — молока
- 2 (две) ст. ложки — какао — порошка
- соль по вкусу
Рецепты приготовления:
- Отсыпьте от всего количества муки 2 столовые ложки и отложите. К остальной муке влейте молоко, теплую воду, одно яйцо, растительное масло и соль, замесите тесто. Накройте миску фольгой и оставьте на 20 минут
- Разделите тесто пополам. К одной части добавьте какао, а к другой — оставшуюся муку. Накройте и оставьте на 20 минут
- Раскатайте оба теста в пласты. Смажьте водой светлую часть и выложите на нее темный пласт. Его тоже смажьте водой
- Сделайте небольшие проколы по всей площади теста. Скрутите из двух пластов рулет, накройте его пленкой и оставьте на 5 минут
- Приготовим начинку. Смешайте творог с оставшимся яйцом, сахаром и ванильным сахаром
- Нарежьте рулет на тонкие пластины. Каждую раскатайте, начините творожной массой и сложите, защипнув края. Варите до готовности
- Шоколадные вареники с творогом такие вкусные и красочные. Это угощение способно поднять настроение!
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