Скатерть-Самобранка

5 328 подписчиков

Шоколадные вареники с творогом

Шоколадные вареники с творогом получаются изумительными. Оценят даже самые настоящие гурманы. К тому же, вареники получаются такими двухцветными, красивыми. Детишки просто в восторге от этого лакомства.

Шоколадные вареники с творогом

Шоколадные вареники с творогом: ингредиенты

  1. 600 (шестьсот) гр — муки
  2. 250 (двести пятьдесят) гр — творога
  3. полторы ст. ложек — муки
  4. 2 (две) шт — яиц
  5. 1 (одна) ст. ложка — растительного масла
  6. 150 (сто пятьдесят) мл — воды
  7. 100 (сто) мл — молока
  8. 2 (две) ст. ложки — какао — порошка
  9. соль по вкусу

Рецепты приготовления:

  • Отсыпьте от всего количества муки 2 столовые ложки и отложите. К остальной муке влейте молоко, теплую воду, одно яйцо, растительное масло и соль, замесите тесто. Накройте миску фольгой и оставьте на 20 минут
  • Разделите тесто пополам. К одной части добавьте какао, а к другой — оставшуюся муку. Накройте и оставьте на 20 минут
  • Раскатайте оба теста в пласты. Смажьте водой светлую часть и выложите на нее темный пласт. Его тоже смажьте водой
  • Сделайте небольшие проколы по всей площади теста. Скрутите из двух пластов рулет, накройте его пленкой и оставьте на 5 минут
  • Приготовим начинку. Смешайте творог с оставшимся яйцом, сахаром и ванильным сахаром
  • Нарежьте рулет на тонкие пластины.
    Каждую раскатайте, начините творожной массой и сложите, защипнув края. Варите до готовности
  • Шоколадные вареники с творогом такие вкусные и красочные. Это угощение способно поднять настроение!
Ссылка на первоисточник
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Обсудить

Картина дня

наверх