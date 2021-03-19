Шоколадные вареники с творогом получаются изумительными. Оценят даже самые настоящие гурманы. К тому же, вареники получаются такими двухцветными, красивыми. Детишки просто в восторге от этого лакомства.

Шоколадные вареники с творогом: ингредиенты

600 (шестьсот) гр — муки 250 (двести пятьдесят) гр — творога полторы ст. ложек — муки 2 (две) шт — яиц 1 (одна) ст. ложка — растительного масла 150 (сто пятьдесят) мл — воды 100 (сто) мл — молока 2 (две) ст. ложки — какао — порошка соль по вкусу

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